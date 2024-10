video suggerito

Annuncio perentorio di Ducati sugli ordini di scuderia in MotoGP nella volata tra Bagnaia e Martin Davide Tardozzi, team manager di Ducati, esclude l’esistenza di ordini di scuderia tra Bagnaia e Bastianini per favorire Pecco in vista del GP Malesia di MotoGP, decisivo per il Mondiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pecco Bagnaia è pronto a vivere un weekend ricco di emozioni nel penultimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Il pilota della Ducati si ritrova a inseguire Jorge Martin che guida in testa a +17 sul suo diretto avversario. Dovrà vincere entrambe le gare Bagnaia per venire ma potrebbe non bastare. Nel mezzo ci saranno infatti anche le due Sprint per un totale di massimo 74 punti. Martin potrebbe laurearsi campione anche chiudendo secondo tutte e quattro le gare. Pecco al contrare deve sperare di vincere e vedere scivolare Martin oltre il secondo posto.

È tempo di calcoli dunque, valutazioni e anche riflessioni. Come quelle poste a Bagnaia nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN Spagna. Al pilota della Ducati viene chiesto se ci fossero stati possibili ordini di scuderia per poterlo agevolare anche nella gestione della gara con Bastianini. Il pilota della Ducati però è netto su questo: "Quello che dico è sempre la verità. Non abbiamo mai fermato nessuno", ha chiarito Pecco che esclude totalmente questa possibilità confermando come ognuno farà sicuramente la propria gara.

Davide Tardozzi, team manager di Ducati.

Le parole di Tardozzi che conferma la versione di Bagnaia

Il campione del mondo in carica poi aggiunge: "Forse mi aiuteranno – spiega -. Forse questo è più quello che pensa un pilota che quello che chiederà la Ducati perché non l'hanno mai fatto". Bagnaia sarà chiamato a una prova di forza importante e sa benissimo che le sue qualità, senza alcun aiuto, hanno portato lui e la Ducati oggi fino a questo punto. Vuole ripetersi Pecco e per farlo deve avere la meglio su Martin che ha dimostrato di gestire il vantaggio nonostante le ultime uscite poco convincenti.

Sulla questione dell'aiuto dalla Ducati ha parlato poi anche Davide Tardozzi, team manager, che così come Bagnaia ha voluto chiarire che non ci saranno ordini particolari dal paddock. "Non abbiamo avuto colloqui con Enea– spiega -. Non esiste un ordine di squadra" ha confermato lasciando dunque al destino l'esito della gara in Malesia e di conseguenza del Mondiale che dovrebbe poi decidersi nell'ultimo appuntamento previsto da calendario sul circuito di Valencia.