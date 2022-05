Anche la MotoGP perde pezzi, cancellato un GP del Mondiale 2022: sarà un pausa estiva lunghissima La cancellazione del GP della Finlandia modifica sensibilmente il calendario della MotoGP 2022 a stagione in corso con la pausa estiva che diventa lunga come mai prima d’ora.

A cura di Michele Mazzeo

Anche la MotoGP, come la Formula 1, è costretta a ridurre il calendario del Mondiale 2022 a stagione in corso. Alla vigilia del weekend di gara del Mugello Dorna ha infatti annunciato che il GP della Finlandia in programma dall'8 al 10 luglio sul circuito del KymiRing è stato cancellato e non sarà sostituito con le tappe stagionali che diventano dunque 20 anziché le 21 annunciate ad inizio anno.

"FIM, IRTA e Dorna Sports sono obbligate ad annunciare delle modifiche al calendario del Campionato del Mondo della MotoGP 2022. I lavori di omologazione al KymiRing, insieme ai rischi causati dalla situazione geopolitica in atto nella regione, hanno purtroppo costretto alla cancellazione del Gran Premio di Finlandia nel 2022 – si legge infatti nella nota diffusa dagli organizzatori del Motomondiale –. Le circostanze attuali hanno creato ritardi e messo a rischio i lavori in corso sul nuovo circuito. Tutte le parti hanno quindi concordato che il debutto della pista deve essere posticipato al 2023, quando la MotoGP non vede l'ora di tornare in Finlandia per la prima volta in quattro decenni. Il calendario finale del Campionato del Mondo MotoGP 2022 – chiosa il comunicato – dovrebbe quindi comprendere 20 round".

L'esclusione del GP della Finlandia dal calendario comporterà dunque una pausa estiva lunghissima per la MotoGP con i piloti che staranno fermi per quaranta giorni: dopo la gara di Assen del 26 giugno infatti la classe regina tornerà in pista direttamente il 5 agosto per le prove libere del GP della Gran Bretagna che si concluderà con la gara sul circuito di Silverstone il 7 agosto.

Inoltre la cancellazione del GP della Finlandia 2022 potrebbe avere delle ripercussioni anche per quel che riguarda il regolamento tecnico: qualora il numero di gare dovesse diminuire ulteriormente infatti la nuova regola sul numero massimo di motori utilizzabili da ciascun team nel corso dell'attuale stagione potrebbe subire un'ulteriore modifica.

Il nuovo calendario della MotoGP 2022