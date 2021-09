Altra tragedia in Spagna: pilota e copilota morti in un incidente durante una gara di rally Seconda tragedia a pochi minuti di distanza l’una dall’altra per il motorsport spagnolo: dopo il giovanissimo motociclista Dean Berta Vinales, in Spagna durante il Rally Villa de Llanes il pilota Jaime Gil e il suo copilota Diego Calvo sono morti sul colpo in seguito ad un terribile incidente contro il guardrail.

A cura di Michele Mazzeo

Sabato maledetto per il motorsport spagnolo. Poche ore dopo la morte del motociclista 15enne Dean Berta Vinales per il terribile incidente nel corso della gara della categoria Supersport della Superbike sul circuito di Jerez, sempre dalla Spagna arriva un'altra tragica notizia. Il pilota Jaime Gil e il suo copilota Diego Calvo sono infatti deceduti in seguito ad un brutto incidente nel corso del Rally Villa de Llanes al quale la coppia partecipava nella categoria riservata agli equipaggi della Coppa Marbella.

Secondo le prime indiscrezioni il conducente avrebbe perso il controllo della Seat Marbella mentre stava percorrendo la veloce e impegnativa discesa del Fito andando così a schiantarsi violentemente contro il guardrail. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto con i soccorritori che hanno cercato di salvare la vita ad entrambi senza però riuscirvi. I due infatti sarebbero morti sul colpo. A quel punto l'organizzazione e il resto dei concorrenti, dopo una riunione d'urgenza tenuta sul tracciato, hanno deciso all'unanimità di porre fine alla gara del Rally Villa de Llanes non appena si è saputo della tragedia.

La quarta edizione dell'evento spagnolo (tornato a disputarsi dopo la lunga sosta a causa del Covid-19) si chiude dunque anticipatamente, quando cioè ancora mancavano tre prove speciali alla conclusione. Le classifiche saranno omologate ma l'organizzazione e tutti i piloti partecipanti al rally hanno deciso di cancellare tutte le cerimonie di premiazione in programma in segno di rispetto per i due colleghi tragicamente scomparsi dopo il brutale incidente.