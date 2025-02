video suggerito

Altra beffa per l'ex pilota Ferrari Carlos Sainz: la sua storica pista di Madrid sarà rasa al suolo La storica pista di kart a Madrid di proprietà della famiglia del pilota di Formula 1 Carlos Sainz ha chiuso definitivamente e verrà rasa al suolo per fare spazio a oltre 500 abitazioni di fascia medio/alta.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo l'addio alla Ferrari per far spazio a Lewis Hamilton in vista del Mondiale di Formula 1 2025, il nuovo pilota della Williams Carlos Sainz deve fare i conti con un'altra triste notizia. La storica pista di famiglia, punto di ritrovo chiave per gli appassionati spagnoli di corse automobilistiche a Madrid, ha chiuso i battenti e verrà rasa al suolo per fare spazio a 500 case di lusso.

La decisione non è stata presa dall'ex driver della Scuderia di Maranello, né tantomeno dal padre, la leggenda del rally e della Dakar Carlos Sainz Sr. Ad infliggere quest'altro doloroso colpo è stato infatti il Consiglio comunale di Madrid che ha approvato il nuovo "Piano generale di sviluppo urbano" che prevede la riqualificazione dell'area del lungofiume Ermita del Santo nella quale sorge proprio lo storico "Carlos Sainz Center".

E dunque la definitiva chiusura della pista di kart del pilota di Formula 1 è direttamente correlata a questa iniziativa. Il kartodromo così come il centro commerciale adiacente saranno dunque rasi al suolo per far spazio a nuovi edifici residenziali.

Il progetto approvato dal consesso comunale della capitale spagnolo prevede infatti la costruzione di due torri da oltre 20 piani ciascuna che in totale dovranno ospitare 548 nuove abitazioni di fascia medio/alta (questo è stato motivo di attrito con gli abitanti del quartiere che chiedevano che i nuovi alloggi fossero popolari). L'obiettivo dichiarato difatti è quello di attrarre "nuovi residenti nel quartiere, soprattutto giovani famiglie" e persone che possano investire in nuove attività commerciali (al momento quasi del tutto inesistenti proprio a causa di edifici obsoleti).

Con la chiusura del "Carlos Sainz Center" di La Ermita, a Madrid rimarrà un solo circuito della famiglia Sainz (ma nessuno all'aperto). Già, perché quella di Las Rozas è una pista indoor di 450 metri. La famiglia più famosa del mondo automobilismo spagnolo, pur specificando che non vi sia ancora nulla di concreto, ha espresso la volontà di costruire nella capitale un nuovo circuito di kart all'aperto in futuro.