Una delle grandi attrazioni del Mondiale di Formula 1 2021 è Fernando Alonso, straordinario pilota che dopo quasi due anni e mezzo torna nel circus. Lo spagnolo guiderà la Alpine (l'ex Renault) che per molti ha deluso un po' nei test del Bahrain. Ma Alonso è un pilota più da gara che da giro secco e tutti dovranno fare i conti con lo spagnolo che però, per il momento, preferisce volare basso e in un'intervista rilasciata a Sky dice che la sua scuderia in questa stagione sarà alle spalle della Ferrari:

Vediamo se la macchina crescerà per essere in lotta per podi e vittorie. La Ferrari è stata sempre nella battaglia per il vertice: solo nel 2020 è stata dietro, mentre negli ultimi due tre anni è stata sempre lì a contendere il titolo a Mercedes fino a poche gare dalla fine. Mi aspetto quindi una Ferrari forte, se non quest’anno, subito dall’anno prossimo. La stagione scorsa sembrava che Ferrari e Renault erano in lotta per gli stessi obiettivi, finendo con un bottino di punti molto simile, ma quest’anno il Cavallino è chiamato a fare un passo avanti; per le risorse che ha, per la sua storia, per il suo potenziale. Non penso, quindi, che battaglieremo con loro. Se dovesse succedere, però, non so per chi questo sarà una brutta notizia.