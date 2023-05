Alluvione Emilia-Romagna, la Ferrari dona un milione di euro: “Aiuto concreto e immediato” La Ferrari ha fatto una maxi donazione da un milione di euro per aiutare la popolazione dell’Emilia-Romagna colpita nelle ultime ore dall’ondata eccezionale di maltempo e dalle alluvioni: la casa automobilistica con sede a Maranello ha spiegato che quei soldi sono un aiuto immediato e concreto per aiutare persone e territori messi in ginocchio dal maltempo.

A cura di Michele Mazzeo

La situazione in Emilia-Romagna e Marche è ancora critica: ancora si sta facendo i conti con l'emergenza maltempo (qui gli ultimi aggiornamenti in tempo reale) che ha messo e sta continuando a mettere in ginocchio una vasta fetta di popolazione delle due regioni e le alluvioni che stanno creando tantissimi danni al territorio. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e sono già tante le iniziative benefiche indette per aiutare gli alluvionati. E anche il mondo dei motori e della Formula 1 (che proprio a causa di questa situazione ha dovuto annullare il GP di Imola in programma in questo weekend) ha voluto dare un aiuto tangibile alle vittime di questa catastrofe. Tra queste c'è anche la Ferrari che ha voluto contribuire concretamente e immediatamente per aiutare la popolazione emiliana colpita da questa eccezionale ondata di maltempo.

La Casa del Cavallino Rampante ha infatti annunciato di aver aderito alla campagna di raccolta fondi regionale con una maxi donazione da un milione di euro all'Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. Come illustrato dalla stessa scuderia di Maranello i fondi donati saranno utilizzati per aiutare la popolazione locale colpita dall'alluvione dei giorni scorsi, con particolare attenzione ai progetti di recupero ambientale e alla gestione del dissesto idrogeologico.

L'amministratore delegato Benedetto Vigna, dopo aver ringraziato il lavoro svolto in queste drammatiche ore dagli enti locali e dai soccorritori, ha sottolineato come questa donazione sia quasi un atto dovuto nei confronti di quella che è la comunità della stessa casa del Cavallino Rampante (azienda nata e sviluppatasi in Emilia-Romagna dove ancora oggi ha il suo quartier generale sia per quel che riguarda la produzione delle auto di lusso che per la gestione sportiva della scuderia di Formula 1 e degli altri comparti inerenti le corse automobilistiche): "Nei momenti di difficoltà, la Ferrari è sempre stata al fianco della sua comunità. Abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata ai bisogni più urgenti della popolazione dell'Emilia-Romagna, provata da un grave disastro ambientale – ha difatti detto Benedetto Vigna annunciando la maxi donazione di un milione di euro fatta a sostegno delle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo –. Con il coordinamento degli enti locali, ai quali va il nostro sentito ringraziamento per l'instancabile lavoro in queste ore, questo aiuto porterà conforto e un segno tangibile della solidarietà di tutta la famiglia Ferrari" ha quindi chiosato il numero uno della società di Maranello esprimendo la propria vicinanza alle vittime di questa immane tragedia.