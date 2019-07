Ai Mondiali di nuoto a Gwangju (in Corea) arriva la terza medaglia di bronzo per l'Italia (la settimana nel complesso, compresi le quattro d'argento). A salire sul podio è Gabriele Detti ha vinto la medaglia che si è piazzato al terzo posto nella gara dei 400 metri stile libero. Il 24enne livornese ha fatto registrare il tempo di 3'43"23, una performance che gli ha permesso anche di stabilire il nuovo record italiano e concedere il bis rispetto al podio ottenuto due anni fa nella rassegna iridata di Budapest. A ottenere la medaglia d'oro è andata ancora una volta al cinese Sun Yang (si tratta del quarto titolo iridato consecutivo) con il tempo di 3'42"44. Secondo posto all'australiano Mack Horton (3'43"17).

Sono mancati 5 centimetri per il secondo posto, ma sono contento per la medaglia e per il record italiano – ha ammesso Detti ai microfoni della Rai poco dopo la gara -. Purtroppo Horton non l'ho visto, pensavo di essere arrivato secondo. Però questa prova la considero di buon auspicio per gli 800 metri dove proverò a difendere il titolo mondiale. Sun ha vinto con merito.