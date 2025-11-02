Verona-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Sono arrivate le formazioni ufficiali di Verona e Inter. Sono queste le scelte di Verona e Inter:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Bradaric; Belghali, Bernede, Gagliardini, Akpa Akpro, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Martínez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.