Verona-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Verona-Inter per la 10ª giornata di Serie A. Solito 3-5-2 per il Verona con Giovane e Orban in attacco. Inter invece con qualche novità considerata anche la Champions League mercoledì. Pio Esposito partner di Lautaro Martinez. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Come arriva il Verona alla partita di oggi
Il Verona è una delle quattro squadre di Serie A a non essere ancora riuscito a vincere in questo campionato. Cinque pareggi e quattro sconfitti per i nerazzurri, che incassarono 5 gol dall'Inter al Bentegodi nel primo tempo del match giocato lo scorso anno. Zanetti è reduce dal ko 3-1 di Como.
Come arriva l'Inter
Dopo aver perso due delle prime tre partite di campionato, l'Inter ne ha vinte cinque su sei. Il ko di Napoli (3-1) è stato ampiamente cancellato dal netto 3-0 alla Fiorentina, salvata da una goleada da un super De Gea.
Verona-Inter, le formazioni ufficiali
Sono arrivate le formazioni ufficiali di Verona e Inter. Sono queste le scelte di Verona e Inter:
Dove vedere Verona-Inter di Serie A in TV e streaming
Verona e Inter entreranno in campo tra un'ora esatta, e cioè alle 12:30, per disputare la partita della 10ª giornata di Serie A. Il cosiddetto match dell'ora di pranzo si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che ha anche l'esclusiva dello streaming.