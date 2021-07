Ultime notizie di calciomercato LIVE: Tolisso nome nuovo per la mediana Juve, la Roma su Luis Diaz

La Juventus valuta Corentin Tolisso come opportunità per rinforzare il centrocampo ma la valutazione del francese è di circa 20 milioni di euro. Si torna a parlare di un possibile scambio tra Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi in caso di partenza di Mbappé ma, per ora, è solo una suggestione.

Hector Bellerin vuole l'Inter ma i nerazzurri devono prima accordarsi con l'Arsenal, che non sembra disposta a lasciar partire il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Ore calde per Nahitan Nandez e Keita Balde. Kaio Jorge può diventare un nuovo giocatore del Milan ma i rossoneri stanno lavorando per limare la richiesta di 10 milioni di euro del Santos. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità di Brahim Diaz.

Sono Emerson Palmieri del Chelsea e Zakaria del Borussia Mönchengladbach ma il Napoli deve effettuare prima delle uscite per formulare le offerte. La Roma pensa a Luis Diaz del Porto mentre la Lazio ha in pugno Lukas Romero.