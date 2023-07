Tour de France 2023, oggi la 13a tappa Chatillon – Grand Colombier: percorso, orari TV e dove vederla in live streaming

Oggi venerdì 14 luglio è di scena la 13a tappa del Tour de France con le Alpi assolute protagoniste. Si parte da Chatillon e si arriverà sulla vetta del Grand Colombier, a oltre 1500 metri per un traguardo in salita che nasconde un possibile nuovo ribaltone in classifica generale. Diretta in chiaro in TV e in streaming su Rai2 e RaiPlay.

In maglia gialla c'è sempre Vingegaard che si presenta da leader sulle montagne della seconda settimana davanti a Pogacar. Si attende un nuovo duello tra i due sui 140 km di un percorso che si accenderà nella seconda parte con un solo GPM, di Hors Categorie e con pendenze medie quasi all'8%.

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Chatillon – Grand Colombier

Ci sono le Alpi ad attendere i corridori al Tour de France e quella di oggi sarà un semplice assaggio su ciò che accadrà da qui a domenica prossima che chiuderà la seconda settimana di corsa. A fare da padrone l'arrivo in salita sui 1.501 metri del Grand Colombier. Una scalata durissima, lunga 17.4 chilometri che non lascerà respiro con pendenze medie attorno all'8% con punter al 12. Si deciderà la frazione, corta e veloce, ma che lascerà il segno in classifica generale.

A che ora parte il Tour de France oggi: la cronotabella della tappa Chatillon – Grand Colombier

Si parte alle 13:45 e si percorreranno 80 dei 140 chilometri in programma in quasi perfetta pianura. Si parte da Chatillon, si attraversa Chalamont e per un tratto persino si scende verso Amberieu en Bugey. Poi il percorso torna a salire prima lentamente poi con un primo strappo verso Hauteville-Lompnes dove è posto il traguardo volante di giornata. Poi, in picchiata verso Artemare per poi affrontare gli infernali ultimi 18km.

Chi sono i favoriti di oggi

I soliti due, Vingegaard e Pogacar anche se è difficile capire chi scatterà per primo. Sino a 3/4 di tappa non ci saranno scossoni, poi tutto può accadere anche tra gli uomini in classifica dietro al duo di testa, per impensierire la terza piazza di Hindley. Impensabile che possa arrivare al Grand Colombier una fuga bidone come quella che ha permesso a Pello Bilbao di risalire la china della generale fino alla quinta posizione.

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.

