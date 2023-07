Intervista al Tour de France diventa virale per un piccolo tifoso: gioco di squadra super col papà In occasione di un’intervista al Tour de France, momento curioso per un bambino che si è regalato un momento di gioia con il papà.

A cura di Marco Beltrami

Poche cose sono capaci di regalare emozioni con lo sport, e alle volte basta poco per regalare un sorriso e una gioia enorme ai piccoli tifosi. Questo vale ovviamente anche per una delle più prestigiose e importanti competizioni, come il Tour de France in corso di svolgimento in terra transalpina. Mentre la gara sta entrando nel vivo con le tappe decisive, un giovanissimo appassionato si è preso la scena in modo del tutto casuale.

Tutto è venuto alla ribalta in modo casuale, come spesso accade, a causa di un video finito sui social. Di cosa si tratta? Una classica intervista post-gara ad uno dei protagonisti del Tour De France ovvero Pello Bilbao, vincitore della tappa di pochi giorni fa. L'atleta è impegnato a raccontare le sue sensazioni di giornata e non può accorgersi di quello che accade alle sue spalle, mentre tutti i suoi colleghi a poco a poco arrivano nella zona collocata dopo il traguardo per recuperare e incrociare i rispettivi team.

Un piccolo appassionato in compagnia di suo padre ha scelto una posizione tattica che gli permettesse di aspettare tutti i corridori. Con un gioco di squadra eccezionale, spronato dal genitore ecco che il giovane tifoso inizia a sporgere la mano in direzione degli atleti con l'obiettivo di ricevere qualcosa. E infatti ecco che nel giro di pochi secondi i campioni delle due ruote gli porgono le loro borracce. Lui le prende e le passa al papà che le mette al sicuro.

In pochi secondi il ragazzino fa collezione di ben 4 borracce, tra l'altro beffando un suo vicino che resta all'asciutto. Un risultato eccezionale, considerando come questi oggetti siano ricercati da parte degli appassionati di ciclismo. L'entusiasmo e la gioia del bambino sono incontenibili e infatti condivide con il papà un bel sorriso, per il raggiungimento dell'obiettivo in meno di 30 secondi. Un lavoro di squadra strepitoso proprio come quello che dovrebbero fare i team in occasione delle tappe del Tour.