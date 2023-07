Izagirre vince la 12ª tappa del Tour de France: Vingegaard resta in giallo, la classifica generale Fuga e vittoria in solitaria per Ion Izagirre nella dodicesima tappa del Tour de France 2023: il basco stacca tutti sul Col de la Croix Rosier e centra il successo. Vingegaard resta in maglia gialla con 17 secondi di vantaggio su Pogačar.

A cura di Michele Mazzeo

Ion Izagirre si aggiudica la dodicesima tappa del Tour de France 2023 con arrivo a Belleville en Beaujolais caratterizzata da ben cinque gran premi della montagna. Il basco della Cofidis dopo esser andato in fuga con Benoot, Martin, Burgaudeau, Pinot, Jorgenson e Johannes, ha staccato tutti sul Col de la Croix Rosier svettando per primo in cima e allungando poi sugli inseguitori in discesa. Jonas Vingegaard resta in maglia gialla che mantiene 17 secondi di vantaggio sul grande rivale per la vittoria finale Tadej Pogačar.

L’ordine di arrivo della 12ª tappa del Tour de France oggi

Arrivo in solitaria per Izaguirre che al suo primo successo in questo Tour 2023. Ecco l'ordine d'arrivo con la top 10 al traguardo.

I. IZAGIRRE INSAUSTI (COFIDIS) 03h 51′ 42" M. BURGAUDEAU (TOTALENERGIES) +00′ 58" M. JORGENSON (MOVISTAR TEAM) +00′ 58" T. BENOOT (JUMBO-VISMA) +01′ 06" T. JOHANNESSEN (UNO-X PRO CYCLING TEAM) +01′ 11" T. PINOT (GROUPAMA – FDJ) +01′ 13" G. MARTIN (COFIDIS) +01′ 13" D. TEUNS (ISRAEL – PREMIER TECH) +01′ 27" R. ALMEIDA GUERREIRO (MOVISTAR TEAM) +01′ 27″ V. CAMPENAERTS (LOTTO DSTNY) +03′ 02"

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla

Nonostante una tappa molto movimentata la classifica generale di questo Toru de France 2023 subisce pochissimi scossoni con Vingegaard che resta in maglia gialla con 17 secondi di vantaggio su Pogačar.