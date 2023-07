Tour de France 2023, la tappa di oggi Roanne-Belleville en Beaujolais: percorso, orari e dove vederla in TV Oggi, 13 luglio, si corre la 12a tappa del Tour de France 2023, da Roanne a Belleville en Beaujolais. Il percorso è collinare e favorisce le fughe di giornata di uomini lontani dai primi posti in classifica. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi 13 luglio, si corre la 12a tappa del Tour de France 2023 da Roanne a Belleville en Beaujolais per quasi 170 chilometri su e giù verso le Alpi. Diretta in chiaro su Rai 2 in TV e su RaiPlay in streaming. In giallo c'è sempre Vingegaard, ma al traguardo ci si attende un arrivo probabile di uomini in fuga.

Dopo la quarta vittoria in volata da parte dell'irresistibile Philipsen si torna a scalare ben 5 GPM anche se nessuno davvero impegnativo. Un percorso tortuoso che privilegia i battitori liberi: chi troverà la fuga giusta ha grandissime chances per arrivare a giocarsi il successo di giornata.

Orario di partenza: 13:05

Orario di arrivo: 17:20

Percorso tappa: collinare, 168.8 km

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Roanne-Belleville en Beaujolais

Quasi 180 chilometri, percorsi tutti d'un fiato scalando ben 5 GPM che animeranno sicuramente la corsa che avrà un finale tranquillo dopo una serie di saliscendi che garantiscono scatti e controscatti. In totale saranno circa 25 i chilometri complessivi disseminati sulle ascese di giornata tra cui i 5,6 del Col de la Croix Rosier con una pendenza media attorno al 7-8% e posto a soli 28km dal traguardo.

La cronotabella della tappa Roanne-Belleville en Beaujolais: gli orari del Tour de France oggi

Si parte alle 13:10 e si arriva nel primo pomeriggio attorno alle 17:30. La 12a tappa prevede un percorso accidentato con diversi Gran Premi della Montagna ma nessuno di 1a categoria e un traguardo volante posto a Regnie Durette dopo oltre 90 km di pedalata.

Chi sono i favoriti di oggi

I fuggitivi di giornata che sapranno inserirsi nell'allungo giusto. Ci saranno molti tentativi con le squadre dei velocisti che proveranno a ricucire ogni volta mantenendo la testa della corsa sotto controllo per giocarsi un finale a Belleville en Beaujolais in pianura.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.