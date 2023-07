Philipsen domina la 11a tappa del Tour de France: poker di vittorie del belga, la classifica aggiornata Ancora Jasper Philipsen, per la quarta volta, primo in una volata al Tour all’arrivo di Moulins nella tappa di oggi: il belga dell’Alpecine ha compiuto l’ennesima prodezza. Vingegaard sempre in giallo.

L'11a tappa del tour de France oggi si è conclusa a favore della voltata di giornata che ha visto ancora una volta il successo di Jasper Philipsen, autentico dominatore degli sprint alla Grande Boucle. Perfetto lo spunto al traguardo, con Groenewegen che cede negli ultimi 50 metri, con il velocista della Alpecin che stampa il poker. In classifica generale tutto invariato, con Vingegaard sempre in maglia gialla davanti a Pogacar.

Una frazione non impossibile, ondulata e atipica chew ha permesso la classica fuga di giornata, lunghissima ma spentasi a una quarantina di chilometri dall'arrivo con i team dei velocisti che non hanno lasciato alcuno spazio a eventuali sorprese. Così, è finito in un nonnulla il tentativo di tre ciclisti, in avanscoperta praticamente da subito: Matis Louvel (Arkea-Samsic), Andrey Amador (EF Education-EasyPost) e il nostro Daniel Oss (TotalEnergies). Raggiunti ad uno ad uno dal plotone a ridosso dell'arrivo di Moulins, con l'italiano ultimo a desistere a 10km sotto un acquazzone che ha animato la parte conclusiva di frazione, alla fine la vittoria è andata in volata ancora una volta da Philipsen che ha ribadito il proprio strapotere, anche senza l'aiuto nel finale di van der Poel.

L’ordine di arrivo della 11a tappa del Tour de France oggi

Arrivo in volata e ancora successo per Philipsen che cala il poker di successi in questo Tour 2023. Ecco l'ordine d'arrivo con la top10 al traguardo.

PHILIPSEN (Alpecin-Deceuninck) GROENEWEGEN (Team Jayco AlUla) BAUHAUS (Bahrain – Victorious) COQUARD (Cofidis) PEDERSEN (Lidl – Trek) KRISTOFF (Uno-X Pro Cycling Team) MOZZATO (Team Arkéa Samsic) SAGAN (TotalEnergies) VAN AERT (Jumbo-Visma) WELSFORD (Team dsm – firmenich)

La classifica aggiornata: Vingegaard sempre in maglia gialla

La classifica generale come prevedibile, non subisce scossoni. Tutto resta inalterato, tutti a inseguire Vingegaard