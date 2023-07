Kwiatkowski vince la 13ª tappa del Tour de France: Vingegaard resta maglia gialla, la classifica aggiornata Michal Kwiatkowski ha vinto la 13ª tappa del Tour de France, Vingegaard è riuscito a conservare la maglia gialla per pochi secondi su Pogacar, che lo ha staccato nel finale.

Michal Kwiatkowski ha vinto la 13ª tappa del Tour de France, 137,8 chilometri con arrivo in salita a Grand Colombier. Il 33enne polacco della Ineos Grenadiers è arrivato da solo sul traguardo, ultimo sopravvissuto di una fuga di 20 corridori andata via poco dopo la partenza. Tadej Pogacar è riuscito a staccare Jonas Vingegaard nell'ultimo chilometro, ma il danese è riuscito a conservare la maglia gialla per 9 secondi.

L'intera tappa è vissuta sulla fuga partita poco dopo il via, con 20 corridori a provare la sortita di giornata, tra loro anche i due italiani Bettiol e Mozzato. Il gruppetto è riuscito a incrementare il proprio vantaggio fino a portarlo a circa 4 minuti all'inizio della salita del Grande Colombier, a una quindicina di chilometri dall'arrivo. A quel punto la UAE di Pogacar, che meditava l'attacco nel finale per provare a soffiare la maglia gialla a Vingegaard, ha alzato il ritmo del plotone, assottigliando via via il divario dalla testa, ma non riuscendo a colmare del tutto il vantaggio accumulato da Kwiatkowski, che nel frattempo aveva preso il largo tra i fuggitivi.

Il polacco ha vinto dunque da solo, precedendo il belga Maxime Van Gils, mentre alle sue spalle Pogacar piazzava una devastante rasoiata nell'ultimo tratto, riuscendo a staccare Vingegaard, ma non abbastanza per prendersi la maglia.

L’ordine di arrivo della 13ª tappa del Tour de France

1 Michal Kwiatkowski

2 Maxim Van Gils +47"

3 Tadej Pogacar +50"

4 Jonas Vingegaard +54"

5 Thomas Pidcock +1'03"

6 Jai Hindley +1'05"

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla

1 Jonas Vingegaard 53h48’50

2 Tadej Pogacar +9"

3 Jai Hindley +2'51"

4 Carlos Rodriguez Cano +4'48"

5 Adam Yates +5'03"

6 Simon Yates +5'04"

7 Pello Bilbao +5'25"

8 Tom Pidcock +5'35"

9 David Gaudu +6'52"

10 Sepp Kuss +7'11"