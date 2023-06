Sonego-Sinner oggi all’ATP Halle 2023: orari TV e dove vedere in diretta e streaming la partita di tennis

Sonego-Sinner è la partita valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle in Germania. Il derby tra tennisti italiani è in programma alle 12 e sarà visibile in chiaro su Supertennis. Sinner testa di serie numero 4 è reduce dalla vittoria su Gasquet, mentre Sonego ha vinto contro Karatsev. Un solo precedente tra i due con il successo di Jannik Sinner. In palio i quarti contro uno tra Bublik e Struff. Tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

Atp Halle, oggi il derby Sonego-Sinner: orario e dove vederla

Il derby tra Sonego e Sinner valido per gli ottavi del torneo di Halle è in programma alle ore 12 sul campo centrale. L'orario d'inizio della partita non è a rischio slittamento essendo il primo che si giocherà. Diretta TV in chiaro su Supertennis.

Dove vedere la partita di Sonego contro Sinner all'ATP Halle in streaming

Dove vedere Sonego-Sinner in TV? La partita sarà trasmessa in chiaro su Supertennis, visibile sul canale 64 del digitale terrestre e sul 224 della piattaforma Sky. Sarà possibile seguire l'ottavo di finale di Halle anche in streaming e dunque su smartphone, tablet e computer sul sito di Supertennis, sempre in forma gratuita oppure sulla piattaforma Supertennix disponibile sia per i tesserati Fip che per gli abbonati.

I precedenti tra Sinner e Sonego

Sinner e Sonego, che si conoscono molto bene avendo condiviso anche la maglia dell’Italia, si sono affrontati una sola volta in carriera e pochi mesi fa. Il match risale al torneo di Montpellier, dove ad imporsi nei quarti di finale fu Sinner con il risultato di 6-4, 6-2.

