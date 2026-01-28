Sinner-Shelton in diretta LIVE: in palio la semifinale, Musetti si ritira in vantaggio di due set contro Djokovic

Jannik Sinner affronta Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open non prima delle 9 ora italiana.. Il numero due del mondo che ha battuto in scioltezza Darderi se la vedrà contro l'americano settimo giocatore del ranking per la decima volta in carriera. 8-1 i precedenti in favore di Jannik che si è imposto anche nella semifinale degli Australian Open 2025. Chi vince vola in semifinale contro Djokovic che ha approfittato del clamoroso ritiro di Musetti quando era avanti due set a zero su Djokovic. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, HBO Max, Discovery+, Prime Video Channels e TimVision.

