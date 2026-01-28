Sinner-Shelton in diretta LIVE: in palio la semifinale, Musetti si ritira in vantaggio di due set contro Djokovic

Jannik Sinner affronta Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open non prima delle 9 ora italiana.. Il numero due del mondo che ha battuto in scioltezza Darderi se la vedrà contro l'americano settimo giocatore del ranking per la decima volta in carriera. 8-1 i precedenti in favore di Jannik che si è imposto anche nella semifinale degli Australian Open 2025. Chi vince vola in semifinale contro Djokovic che ha approfittato del clamoroso ritiro di Musetti quando era avanti due set a zero su Djokovic. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, HBO Max, Discovery+, Prime Video Channels e TimVision.
Il percorso di Sinner agli Australian Open 2026
Jannik Sinner ha finora affrontato tre match agli Australian Open. La sua avventura da campione in carica è iniziata con il successo con Gaston, ritiratosi nel terzo set. Poi il successo non semplice contro Spizzirri, match condizionato anche dalle condizioni ambientali difficili che hanno inciso sulla sua condizione fisica, con i crampi pericolo concreto. Nell'ultimo confronto il successo agevole sul connazionale Darderi.
Fisioterapista per Lorenzo Musetti: problemi fisici nel terzo set
Problemi fisici per Lorenzo Musetti in avvio di terzo set. Fastidio alla coscia o all'inguine per l'azzurro che è dolorante e ha ceduto il break in avvio di terzo set. Preoccupazione per l'azzurro che era avanti due set a zero.
Il prossimo avversario in tabellone di Sinner o Shelton
Il vincente della sfida tra Sinner e Shelton incrocerà in tabellone quello della sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Il sogno è quello di una semifinale tutta italiana nella parte bassa del main draw.
Musetti avanti due set a zero su Djokovic
Lorenzo Musetti vince anche il secondo set su Novak Djokovic. 6-4, 6-3 per l'azzurro che sta giocando con una concentrazione notevole. Nole non riesce a trovare l'occasione per risalire la china.
I precedenti tra Sinner e Shelton
Sinner e Shelton si sono affrontati già ben 9 volte in carriera. L’americano ha vinto solo il primo incontro, nel 2023, a Shanghai in rimonta. Da allora otto successi di fila per il tennista italiano, che solo nel 2025 ha battuto Ben quattro volte. Significativo il precedente proprio degli Australian Open, con Jannik che s’impose in tre set in semifinale. Poi anche il bis a Wimbledon, Parigi e infine alle Finals.
Musetti avanti un set e un break su Djokovic
Lorenzo Musetti intanto è avanti un set e un break su Novak Djokovic. Dopo aver vinto il primo set 6-4, l'azzurro che sta giocando un gran tennis è avanti 4-3 nel secondo.
Dove vedere Sinner-Shelton oggi agli Australian Open in TV e streaming
Sinner-Shelton non sarà visibile in TV in chiaro, come tutti i match degli Australian Open. La partita tra il tennista azzurro e quello americano si potrà vedere solo su Eurosport, DAZN, HBO Max, Discovery+, Prime Video Channels e TimVision. Questo significa che ai possessori di Smart TV in possesso di un abbonamento basterà collegarsi all'app dei servizi citati, mentre chi ha un televisore tradizionale potrà sfruttare appositi dispositivi. Streaming in diretta su dispositivi portatili e fissi, attraverso le piattaforme.