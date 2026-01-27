Sinner-Shelton agli Australian Open, quando gioca: orario e dove vedere i quarti in TV e streaming

Sinner-Shelton è la partita dei quarti di finale degli Australian Open. Tutto quello che c’è da sapere su precedenti, orario e diretta TV e streaming.

Jannik Sinner torna in campo per i quarti di finale in Australia contro Ben Shelton. Il numero due del mondo dopo la vittoria in scioltezza contro il connazionale Darderi, affronta mercoledì 28 gennaio non prima delle ore 9 il settimo tennista del ranking che ha superato Ruud. Decimo confronto tra i due, che solo nella scorsa annata si sono fronteggiati 4 volte con altrettanti successi di Sinner, avanti 8-1 nei precedenti. Il vincente se la vedrà in semifinale con uno tra Musetti e Djokovic, con l'intrigante prospettiva di un possibile derby italiano in semifinale. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, HBO Max, Discovery+, Prime Video Channels e TimVision. Tutte le informazioni.

A che ora gioca Sinner contro Shelton agli Australian Open

La partita tra Sinner e Shelton è in programma mercoledì 28 gennaio. Jannik dopo la sfida con Darderi giocata sul Margaret Smith Court Arena, torna sulla Rod Laver Arena, in orario comodo, tanto per i giocatori che per gli appassionati. Sinner-Shelton si giocherà non prima delle ore 9 del mattino in Italia. Una scelta importante, alla luce delle condizioni climatiche.

Sinner-Shelton dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La partita tra Sinner e Shelton si potrà vedere in TV solo in abbonamento e non in chiaro. Diretta su Smart TV e su Tv tradizionali grazie agli appositi dispositivi su Eurosport, DAZN, HBO Max, Discovery+, Prime Video Channels e TimVision. Per quanto concerne lo streaming, diretta su dispositivi portatili e computer sfruttando collegamento a internet stabile, tramite le piattaforme.

I precedenti tra Sinner e Shelton

I precedenti tra Sinner e Shelton sono nettamente a favore di Jannik. Otto le vittorie del tennista italiano, che contro l’americano ha perso in una sola occasione. Curiosamente il primo incrocio è stato appannaggio dello statunitense, che poi ha infilato la bellezza di otto ko consecutivi. Solo nella scorsa stagione, Jannik si è imposto in quattro match su quattro. Si tratterà del replay della semifinale degli scorsi Australian Open, vinta poi dal campione 7-6, 6-2, 6-2.

Il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open

Il vincente del match tra Sinner e Shelton affronterà in semifinale quello dell'intrigante sfida tra Musetti e Djokovic. Il sogno è quello di assistere ad un derby tutto azzurro in finale, con la prospettiva della certezza di un azzurro nel penultimo atto degli Australian Open, per il terzo anno di fila. Nella parte alta del tabellone, invece Alcaraz e Zverev sono quelli più titolati per arrivare in fondo.