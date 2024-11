Sinner-Ruud LIVE, la diretta della semifinale alle ATP Finals: Jannik in netto vantaggio

Sinner nella sfida contro Ruud.

La sfida tra Sinner e Ruud riporta alla mente i precedenti visti in passato tra i due tennisti che si affronteranno in serata. Il numero 1 e 7 della classifica mondiale si sono sfidati già due volte in passato. Nella prima sfida Jannik ha affrontato il tennista norvegese quando era appena un diciannovenne e cioè nell'autunno 2020 nel torneo di Vienna, vinse in due set, per poi ripetersi sempre a Vienna l'anno successivo, vincendo in due partite. Il bilancio è di 2-0.