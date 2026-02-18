Sinner-Popyrin in diretta all’ATP Doha, secondo turno LIVE: Jannik per un posto ai quarti

Jannik Sinner torna in campo per la partita degli ottavi del torneo ATP 500 di Doha. Il numero 2 del tennis sfiderà il numero 53 l'australiano Alexei Popyrin. L'incontro non inizierà prima delle ore 17:30 italiane (le 19:30 locali). I precedenti sono due, e sono in parità. Una vittoria a testa. Se Sinner vincerà affronterà giovedì nei quarti Mensik o Zhang. La sfida si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Streaming con Sky Go e NOW, dunque solo per abbonati.
A Doha c'è anche Alcaraz, il tabellone del torneo ATP 500
Sinner non è la testa di serie numero 1 del torneo di Doha, a guidare il seeding c'è Carlos Alcaraz, che disputa il torneo anche quest'anno. Nella passata stagione venne sconfitto clamorosamente nei quarti dal ceco Lehecka.
L'avversario dei quarti di Sinner a Doha
Se Sinner, come pronostico, vincerà contro Popyrin negli ottavi si qualificherà per i quarti di finale che giocherà con il vincente del match tra Mensik, altro giocatore ceco, e il cinese Zhang.
Il percorso di Sinner
Jannik Sinner ha esordito lunedì contro il ceco Machac, un buon giocatore, al quale ha lasciato una manciata di giochi (6-1 6-4). Un successo netto con il quale ha iniziato il torneo di Doha.
I precedenti tra Sinner e Popyrin
Due i confronti diretti tra l'italiano e l'australiano, che sono in parità. Ma come capita in questi casi sono numeri che vanno presi con le molle. Perché Popyrin vinse sulla terra di Madrid nel 2021, quando Sinner era un giocatore diverso. La scorsa estate agli US Open Jannik si è imposto 3 set a 0.
Dove vedere Sinner-Popyrin oggi all'ATP Doha in TV e streaming
Jannik