Sinner-Medvedev oggi in finale al Miami Open, dove vederla in TV e diretta streaming: l’orario di inizio

Jannik Sinner oggi affronterà Daniil Medvedev nella finale del Miami Open 2023 di tennis: in palio c'è il successo del secondo torneo 1000 del 2023. La partita si disputerà alle ore 19 di domenica 2 aprile. La finale tra Sinner e Medvedev sarà trasmessa in TV e streaming in esclusiva su Sky.

Sta giocando un tennis stellare Sinner che si è guadagnato la seconda finale della sua carriera a Miami. Jannik non ha perso set nelle prime quattro partite giocate, poi ha fatto un capolavoro vincendo con Carlos Alcaraz, il numero 1 ATP, un incontro spettacolare. Il terzo successo in carriera contro lo spagnolo permette a Sinner di disputare la seconda finale in un torneo 1000. Dall'altra parte della rete stasera ci sarà Daniil Medvedev, ex numero 1, che si è qualificato per la quinta finale consecutiva dopo aver battuto nel derby russo Khachanov.

Sinner si gioca tanto. Può diventare il secondo italiano vincitore di un torneo 1000 e soprattutto ha la possibilità di scalare la classifica ATP. Ha la certezza di essere almeno numero 9, ma se vincerà salirà al 6° posto.

ATP Miami, a che ora gioca Sinner contro Medvedev orario e programma

La partita tra Sinner e Medvedev è in programma sul campo centrale del Miami Open per le ore 19 di domenica 2 aprile (le 13 ora locale). L'orario sarà quello prefissato, perché nessun incontro precederà la finale Sinner-Medvedev. Il torneo femminile si è chiuso con il successo di Petra Kvitova sulla favoritissima Elena Rybakina

Dove vedere Sinner-Medvedev in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Medvedev in diretta TV? La finale del Miami Open si potrà seguire in TV in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Il match sarà visibile in chiaro solo in differita su Supertennis, nella giornata di lunedì 3 aprile. La diretta streaming di Sinner-Medvedev sarà disponibile su Sky Go e su NOW. Telecronaca per la coppia per eccellenza Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Jannik sta giocando un tennis meraviglioso ed ha la possibilità di conquistare il 1000 di Miami. Ma con Medvedev ha sempre perso. I precedenti infatti dicono 5-0 per il russo, che si è imposto poche settimane fa nella finale del 500 di Rotterdam, e pure in un match tanto bello quanto intenso alle Finals di Torino del 2021.

0