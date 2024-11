Sinner-Medvedev, la diretta live alle ATP Finals: Jannik a caccia del primo posto nel girone

Sinner oggi affronta Medvedev alle ATP Finals: terza partita per Jannik nella fase a gironi del torneo di Torino. Sinner ha vinto sia con de Minaur che con Fritz, ora punta al tris con Medvedev, che ha bisogno di vincere in due set per passare in semifinale. I precedenti tra il numero 1 e il numero 4 al mondo sono 14. Il bilancio è di 7-7. Nel pomeriggio Taylor Fritz ha vinto in tre set con Alex de Minaur. Diretta TV su Rai 2 in chiaro, ma anche su Sky. Streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW.

20:20 Carlos Alcaraz a rischio eliminazione: decisiva la sfida con Zverev Carlos Alcaraz tornerà in campo venerdì e si giocherà tutto contro Alexander Zverev. Il suo futuro è in bilico nel torneo, dipende da lui, dal tedesco, ma anche dall'esito di Ruud-Rublev. Tutto è in ballo per i quattro protagonisti. A cura di Alessio Morra 20:13 Bolelli/Vavassori in campo venerdì per un posto in semifinale nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori scenderanno in campo venerdì per l'ultima partita della fase a gironi. I due italiani si giocano un posto in semifinale affrontando i numeri 1 della specialità e cioè il giocatore di El Salvador Arevalo e il croato Pavic. A cura di Alessio Morra 20:03 Sinner favoritissimo su Medvedev Considerati gli ultimi otto precedenti e le sette vittorie di Sinner c'è un enorme favorito per la partita di stasera. Anche se Medvedev è un tennista totalmente imprevedibile. A cura di Alessio Morra 19:53 La classifica delle ATP Finals 2024 Girone Nastase Sinner 2v, 0s (4 set vinti, 0 persi)

Rublev 0v, 2s (0, 4) A cura di Alessio Morra 19:43 Fritz ha battuto de Minaur nella partita del pomeriggio del girone Nastase Alex de Minaur ha chiuso la sua prima partecipazione alle ATP Finals perdendo anche contro Taylor Fritz, che imponendosi in rimonta è riuscito a vincere il secondo incontro a vedere le semifinali, che raggiungerà se Medvedev perderà con Sinner. A cura di Alessio Morra 19:33 Il girone di Sinner: la classifica Sinner è già qualificato, vincendo un set è certamente primo. Medvedev deve vincere per avere chance, Fritz spettatore assoluto e tifoso di Jannik, che vincendo lo porterebbe ai quarti. Jannik Sinner: 2 vittorie, 0 sconfitte (4 set vinti, 0 persi)

Alex de Minaur: 0 vittorie, 3 sconfitte (1 set vinto, 6 persi) A cura di Alessio Morra 19:31 Sinner-Medvedev, i precedenti Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sono affrontati ben 14 volte. Il bilancio è in parità, 7-7. Ma i confronti diretti hanno avuto un andamento particolare. Il russo ha vinto i primi, Jannik sette degli ultimi otto. Medvedev ha vinto nei quarti di Wimbledon lo scorso luglio, mentre Sinner si è imposto nettamente in una serie di partite recenti e soprattutto nella finale degli Australian Open, il 28 gennaio. A cura di Alessio Morra 19:30 Sinner-Medvedev, dove vedere la partita delle ATP Finals in TV e streaming: diretta in chiaro Jannik Sinner alle ore 20:30 torna protagonista all'Inalpi Arena dove sfiderà per la 15ª volta Daniil Medvedev nella terza e ultima partita del girone Nastase. L'incontro è decisivo per il posizionamento finale di Jannik, primo o secondo, e del russo, che rischia l'eliminazione. Sinner-Medvedev si vedrà in chiaro su Rai 2, ma anche su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Spot Tennis). Streaming con Sky Go, NOW e RaiPlay. A cura di Alessio Morra