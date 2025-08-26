Sinner-Kopriva in diretta agli US Open 6-1: Jannik domina il primo set

Terraiolo puro. È la definizione che, nel gergo tennistico, spiega bene qual è la superficie sulla quale dà il meglio di sé Vit Kopriva, 87° al mondo nel ranking Atp e avversario di Sinner agli US Open. Per il ceco la sfida contro il campione alto-atesino è una novità assoluta: tra i due, infatti, non ci sono precedenti. A Cincinnati si sono appena sfiorati, ma la sconfitta al primo turno con Galan lo ha messo fuori dal tabellone e dai radar di Jannik. A New York può bagnare la propria partecipazione (finora non aveva superato la fase delle qualificazioni) con un incontro di alto livello. All'Artur Ashe arriva dopo due eliminazioni al 1° turno nei Masters 1000 di Toronto e in Ohio. Ha vinto un match dopo oltre un mese a Winston Salem contro Ofner, salvo essere battuto al 2° turno con Korda.

Kopriva è professionista dal 2015 e ha disputato la maggior parte delle sue gare nel solco dei Challenger dove ha conquistato 6 titoli. Tutti sulla terra battuta. Il risultato migliore in un torneo del Grande Slam è stato il passaggio al secondo turno della recente edizione del Roland Garros, un buon traguardo raggiunto dopo il terzo turno a Roma perso contro Jack Draper. Due eventi positivi che gli avevano permessi di arrampicarsi nel ranking fino al 78° posto. Cos'altro? Quattro anni fa, a Gstaad, era 249° al mondo ma si tolse la soddisfazione di battere l'allora numero 10 al mondo Denis Shapovalov.