Sinner-Kopriva in diretta agli US Open 6-1: Jannik domina il primo set

Jannik Sinner gioca oggi la prima partita degli US Open contro Vit Kopriva, numero 87 al mondo e con il quale non ci sono precedenti in carriera. 6-1 per Jannik nel primo set. L'incontro è visibile in diretta TV su SuperTennis e Sky, oltre che in streaming su SuperTennix, Sky Go e NOW. Il debutto del campione alto-atesino è molto atteso, sia perché detentore del titolo conquistato nel 2024 sia per l'attesa generata dalle sue condizioni dopo Cincinnati (dove un virus lo ha costretto al ritiro in finale) sia per la rivalità a distanza con Carlos Alcaraz che proverà proprio in America a dare una spallata al ranking.
Sinner ha vinto il primo set contro Kopriva: 6-1
Nessun problema per Jannik Sinner nel primo set. 6-1 in favore del numero uno al mondo che ha dimostrato di avere un'altra cilindrata rispetto al ceco.
Sinner avanti 5-0 su Kopriva: non c'è partita finora
Sinner avanti su Kopriva nel primo set 5-0. Jannik sta sfruttando il doppio break per portarsi avanti. Il ceco finora non è riuscito a contrastare la potenza dell'azzurro.
Sinner-Kopriva 3-0: subito break per Jannik
Jannik Sinner si porta subito sul 3-0. Finora non sembra esserci partita sul centrale degli US Open, con il numero uno al mondo che ha strappato il break iniziale all'avversario.
Sinner porta a casa il primo game al servizio
Jannik Sinner ha mantenuto il primo turno di servizio, con qualche errore di troppo. Deve ancora scaldarsi il tennista numero uno al mondo.
Inizia la partita tra Sinner e Kopriva
Jannik Sinner ha deciso di servire. Inizia il match tra il numero uno al mondo e il tennista ceco sul centrale degli US Open.
Jannik Sinner pronto ad entrare in campo: le sue parole
Jannik Sinner pronto all'esordio da campione in carica. Queste le parole prima dell'ingresso in campo ai microfoni degli US Open: "Sto bene, ho recuperato e vediamo cosa succede. Ci siamo preparati bene, sono pronto a giocare e speriamo di regalare un bello spettacolo".
Con chi si è allenato Sinner prima del debutto agli US Open
Jannik Sinner ha scelto uno sparring partner d'eccezione per prepararsi al meglio in vista della partita odierna contro Vit Kopriva. È stato il russo Safiullin il giocatore con il quale s'è allenato per il debutto all'Artur Ashe Stadium dopo la finale persa per ritiro a Cincinnati. Perché proprio lui? Ha ritenuto fosse l'alter ego ideale per "sentire maggiormente la palla" e calarsi in un test più intenso. Il servizio è l'aspetto tecnico che il numero uno al mondo ha curato con particolare attenzione: è il colpo, per sua stessa ammissione, che un po' gli è mancato ed è un dettaglio fondamentale per avere il migliore rendimento possibile sul cemento.
Il tabellone di Sinner agli US Open
Vit Kopriva è l'avversario di Jannik Sinner nel primo turno degli US Open, quale sarà il prossimo tenendo conto del percorso in tabellone? Di seguito la sequenza dei possibili, prossimi incontri e degli avversari potenziali del numero uno al mondo:
- 2° turno – Alexei Popyrin (precedenti 1-0 per l'australiano) o Emil Ruusuvuori (precedenti 5-1 per Sinner)
- 3° turno – Denis Shapovalov (precedenti 1-0 per il canadese) o Marton Fucsovics (precedenti 2-2) o Yunchaokete Bu (precedenti 1-0 per Sinner)
- Ottavi – Aleksandr Bublik (precedenti 4-2 per Sinner) o Lorenzo Sonego (precedenti 5-0 per Sinner) o Tommy Paul (precedenti 4-1 per Sinner)
- Quarti – Jack Draper (precedenti 1-1) o Lorenzo Musetti (precedenti 2-0 per Sinner) o Flavio Cobolli (nessun precedente)
- Semifinale – Alexander Zverev (precedenti 4-3 per il tedesco) o Andrey Rublev (precedenti 7-3 per Sinner) o Alex De Minaur (precedenti 10-0 per Sinner) o Karen Khachanov (precedenti 4-1 per Sinner)
- Finale – Carlos Alcaraz (precedenti 9-5 per lo spagnolo) o Novak Djokopvic (precedenti 6-4 per Sinner) o Taylor Fritz (precedenti 4-1 per Sinner) o Ben Shelton (precedenti 6-1 per Sinner).
I precedenti tra Sinner e Kopriva
Sinner e Kpriva non si sono mai incontrati in carriera finora. A Cincinnati le loro strade si sono appena sfiorate: il ceco, infatti, ha perso contro Galan che ha successivamente affrontato il numero uno al mondo. "Non lo conosco bene, lo sto studiando – ha ammesso Jannik parlando del suo avversario -. Ogni torneo inizia sempre dallo 0-0".
In attesa di Sinner, in campo Musetti e Arnaldi: la situazione
Lorenzo Musetti è un set pari contro Mpetshi Perricard. Bravo Lorenzo a riscattarsi dopo un primo parziale perso al tie-break con un servizio strepitoso. Arnaldi in scioltezza finora su Cerundolo: due set a zero.
A che ora gioca Jannik Sinner contro Vit Kopriva: l'orario
La partita tra Sinner e Kopriva è al seconda nel programma odierno che si gioca sul Centrale degli Us Open. La prima inizia alle 17:30 e, orientativamente, quella del numero uno al mondo dovrebbe cominciare intorno alle 19, o anche oltre qualora tenendo conto dell'andamento della precedente.
Chi è Vit Kopriva, l'avversario di Sinner
Terraiolo puro. È la definizione che, nel gergo tennistico, spiega bene qual è la superficie sulla quale dà il meglio di sé Vit Kopriva, 87° al mondo nel ranking Atp e avversario di Sinner agli US Open. Per il ceco la sfida contro il campione alto-atesino è una novità assoluta: tra i due, infatti, non ci sono precedenti. A Cincinnati si sono appena sfiorati, ma la sconfitta al primo turno con Galan lo ha messo fuori dal tabellone e dai radar di Jannik. A New York può bagnare la propria partecipazione (finora non aveva superato la fase delle qualificazioni) con un incontro di alto livello. All'Artur Ashe arriva dopo due eliminazioni al 1° turno nei Masters 1000 di Toronto e in Ohio. Ha vinto un match dopo oltre un mese a Winston Salem contro Ofner, salvo essere battuto al 2° turno con Korda.
Kopriva è professionista dal 2015 e ha disputato la maggior parte delle sue gare nel solco dei Challenger dove ha conquistato 6 titoli. Tutti sulla terra battuta. Il risultato migliore in un torneo del Grande Slam è stato il passaggio al secondo turno della recente edizione del Roland Garros, un buon traguardo raggiunto dopo il terzo turno a Roma perso contro Jack Draper. Due eventi positivi che gli avevano permessi di arrampicarsi nel ranking fino al 78° posto. Cos'altro? Quattro anni fa, a Gstaad, era 249° al mondo ma si tolse la soddisfazione di battere l'allora numero 10 al mondo Denis Shapovalov.
Dove vedere Sinner-Korpiva in tv oggi agli US Open
La prima partita di Jannik Sinner agli US Open è contro Vit Kopriva e si gioca oggi, intorno alle 19 tenendo conto delle gara precedente (Arango-Swiatek) che sul Centrale inizia alle 17:30. L'incontro sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale e 212 di Sky) e su Sky Sport 1 (canale 201). I tifosi e gli appassionati di tennis potranno seguirlo anche in streaming tramite Sky Go, NOW, SuperTenniX (sempre a pagamento) e sul sito ufficiale di SuperTennis.