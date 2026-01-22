Sinner-Duckworth all’Australian Open in diretta: in palio un posto al terzo turno

Jannik Sinner torna in campo a Melbourne per la partita di secondo turno degli Australian Open 2026. Il numero 2 della classifica ATP sfiderà oggi sulla Rod Laver Arena James Duckworth, tennista australiano numero 88 della classifica mondiale. L'incontro aprirà la sessione serale e prenderà il via alle ore 9. Diretta TV solo su Eurosport. Streaming con DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMvision. I precedenti sono tre, Sinner è avanti 2-1. Nell'unico successo Duckworth fece arrabbiare e non poco Jannik. Chi vince sfiderà sabato l'americano Spizzirri o il cinese Wu.
Il prossimo avversario in tabellone: uno tra Wu e Spizzirri
Sinner tornerà in campo sabato 24 gennaio e giocherà, da favoritissimo, con il cinese Wu o l'americano Eliot Spizzirri, che ha eliminato Joao Fonseca.
I precedenti tra Sinner e Duckworth
Tre sfide, tutte piuttosto datate, tra Sinner e Duckworth che si sono sfidati tre volte a cavallo dell'autunno 2020 e 2021. Jannik vinse a Colonia e Sofia, a livello indoor. L'australiano si impose nel 1000 di Toronto.
Dove vedere Sinner-Duckworth oggi agli Australian Open in TV e streaming
Jannik Sinner e James Duckworth scenderanno in campo esattamente tra un'ora, lo faranno alle 9 ora italiana quando si aprirà il programma della sessione serale di oggi sulla Rod Laver Arena. Diretta TV su Eurosport, streaming per abbonati di DAZN, Prime Video Channels, Discovery+, HBO Max e Timvision.