Sinner-Duckworth all’Australian Open in diretta: in palio un posto al terzo turno

Jannik Sinner torna in campo a Melbourne per la partita di secondo turno degli Australian Open 2026. Il numero 2 della classifica ATP sfiderà oggi sulla Rod Laver Arena James Duckworth, tennista australiano numero 88 della classifica mondiale. L'incontro aprirà la sessione serale e prenderà il via alle ore 9. Diretta TV solo su Eurosport. Streaming con DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMvision. I precedenti sono tre, Sinner è avanti 2-1. Nell'unico successo Duckworth fece arrabbiare e non poco Jannik. Chi vince sfiderà sabato l'americano Spizzirri o il cinese Wu.