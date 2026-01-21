Quando gioca Sinner contro Duckworth agli Australian Open: orario e dove vedere l’incontro in TV e streaming

Jannik Sinner tornerà in campo giovedì 22 gennaio agli Australian Open e lo farà contro James Duckworth, tennista australiano numero 88 ATP. L’incontro si potrà seguire in TV solo su Eurosport.

L'esordio agli Australian Open di Jannik Sinner è stato perfetto. Gaston ha racimolato appena tre game, prima di ritirarsi. Il livello non si alza particolarmente nel secondo turno. Perché Sinner a Melbourne nei trentaduesimi di finale affronterà James Duckworth, tennista australiano numero 88 della classifica ATP. L'incontro si disputerà giovedì 22 gennaio. Il campo sarà certamente la Rod Laver Arena. L'orario non è stato ancora definito. O si giocherà nella mattinata italiana, dalle 9 in poi, o nella notte, non prima delle 4.

La quinta giornata degli Australian Open prevede tanti big in campo. Ovviamente su tutti c'è Jannik Sinner, ma l'Italia vedrà in campo anche il derby tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, i due grandi amici che si giocano il passaggio al terzo turno, oltre a Darderi. E c'è pure Maestrelli che affronterà Novak Djokovic, il recordman di vittorie agli Australian Open.

A che ora gioca Sinner contro Duckworth agli Australian Open 2026

Non è stato ancora fissato l'orario d'inizio della partita di secondo turno tra Jannik Sinner e James Duckworth. Certo che si giocherà sulla Rod Laver Arena. Ci sono il campione in carica (vincitore 2024 e 2025) e un giocatore locale. L'orario invece non è stato ancora ufficializzato.

Sinner-Duckworth dove vedere la partita degli Australian Open in diretta TV e streaming

La partita di secondo turno tra Sinner e Duckworth si potrà seguire solo su Eurosport, che trasmette in esclusiva gli Australian Open. L'incontro sarà appannaggio degli abbonati di Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels. Non sarà possibile seguirlo in chiaro. Streaming per gli abbonati di tutte queste piattaforme.

I precedenti tra Sinner e Duckworth

Tre partite, tutte un po' datate, due vittorie a uno per Jannik che si è imposto nel 2020 a Colonia, partita giocata a livello indoor, e nel 2021 a Sofia, condizioni simili. In mezzo l'unico e sorprendente successo di Duckworth, che vinse nel torneo 1000 di Toronto nel 2021.

Chi è James Duckworth, l'avversario di Jannik

Non è e non è mai stato un tennista di alto livello Duckworth, che è riuscito nel 2022 a issarsi nella top 50, arrivò fino al numero 46. Nessun torneo vinto in carriera a livello ATP, una sola finale, e un episodio controverso che contrappose i due, a Toronto, quando Sinner rispose male a un commento antisportivo dell'australiano.

Il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open

L'eliminazione di Joao Fonseca non ha certo reso più semplice il tabellone di Sinner, che sarebbe stato favoritissimo anche contro il brasiliano, ma ha reso meno affascinante anche il match di terzo turno che sarà o contro il cinese Wu, che ha eliminato Nardi, o contro l'americano Eliot Spizzirri, il giustiziere di Fonseca.