Sinner-Cobolli oggi negli ottavi dell’ATP 500 Vienna: orario e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner affronta oggi Flavio Cobolli negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Sarà il loro primo confronto diretto. Non esistono precedenti ufficiali tra i due tennisti italiani. Sinner ha giocato 16 derby e li ha vinti tutti. L'incontro sarebbe dovuto iniziare alle ore 17:30, ma il via è ritardato a causa del protrarsi degli incontri precedenti. Adesso in campo Zverev e Arnaldi. Sinner-Cobolli sarà visibile solo agli abbonati di Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW. In caso di successo Sinner tornerà in campo venerdì e lo farà contro Bublik che ha battuto Cerundolo.