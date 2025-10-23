Sinner-Cobolli oggi negli ottavi dell’ATP 500 Vienna: orario e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner affronta oggi Flavio Cobolli negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Sarà il loro primo confronto diretto. Non esistono precedenti ufficiali tra i due tennisti italiani. Sinner ha giocato 16 derby e li ha vinti tutti. L'incontro sarebbe dovuto iniziare alle ore 17:30, ma il via è ritardato a causa del protrarsi degli incontri precedenti. Adesso in campo Zverev e Arnaldi. Sinner-Cobolli sarà visibile solo agli abbonati di Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW. In caso di successo Sinner tornerà in campo venerdì e lo farà contro Bublik che ha battuto Cerundolo.
I precedenti tra Sinner e Cobolli
Si sono allenati insieme in diverse occasioni, ma non si sono mai affrontati in un incontro ufficiale. Sarà la prima volta ufficiale tra Jannik e Flavio. Il primo Sinner-Cobolli si terrà dunque nell'ATP 500 di Vienna.
Dove vedere Sinner-Cobolli oggi all'ATP Vienna in TV e streaming
Derby numero 17 per Jannik Sinner, che in precedenza li ha vinti tutti. L'incontro con Flavio Cobolli non prenderà il via prima delle ore 20, ma il via potrebbe slittare e non di poco perché il programma prevedeva tre incontri prima di Sinner-Cobolli, ora in campo Zverev e Arnaldi. In ogni caso match solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva del torneo che non andrà in onda in alcun modo in chiaro. Sinner-Cobolli sarà per abbonati sul canale 201 (Sky Sport Uno) o sul 203 (Sky Sport Tennis). Streaming a pagamento con Sky Go o NOW.