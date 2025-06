Sinner-Bublik, la diretta al Roland Garros: in palio la semifinale contro Djokovic o Zverev

Sinner torna in campo oggi contro Bublik nei quarti di finale del Roland Garros. La partita è in programma non prima delle 15:15 sul campo Philippe Chatrier e mette in palio un posto in semifinale contro il vincente di Djokovic-Zverev che si giocherà non prima delle 20:15. Sinner arriva dal confronto dominato contro Rublev, mentre Bublik che è già certo di aver raggiunto la 43a posizione in classifica, a sorpresa ha battuto de Minaur e Draper. Quattro i precedenti tra i due, con Sinner avanti 3-1. Diretta TV su Eurosport e quindi su Sky e DAZN, con streaming su Sky GO, NOW, DAZN e Discovery+.

15 minuti fa 14:15 Il tabellone di Sinner e il cammino fino alla finale Il vincente della partita dei quarti tra Sinner e Bublik si ritroverà in semifinale. Il prossimo avversario sarà uno tra Djokovic e Zverev, che si affrontano questa sera. Dall'altro lato del tabellone ci sono invece Musetti e Alcaraz. Il sogno è quello di finale tutta italiana. A cura di Marco Beltrami 29 minuti fa 14:00 Sinner deve rispondere ad Alcaraz dominante con Tommy Paul Jannik Sinner oggi vuole rispondere in campo a Carlos Alcaraz che ha già giocato il match dei quarti. Lo spagnolo ha letteralmente dominato contro Tommy Paul, dimostrando di essere in grande spolvero. Ad attenderlo ora in semi, c'è il confronto con un altro italiano, ovvero Lorenzo Musetti. A cura di Marco Beltrami 44 minuti fa 13:45 Dove vedere Sinner oggi contro Bublik al Roland Garros Il match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik sarà trasmesso in diretta su Eurosport, visibile per gli utenti abbonati attraverso le piattaforme Sky e DAZN. Non è prevista alcuna copertura in chiaro. Per quanto riguarda lo streaming, la sfida dei quarti di finale del Roland Garros potrà essere seguita anche su Sky Go, DAZN e Discovery+, ma solo dagli utenti in possesso di un abbonamento attivo a uno di questi servizi. A cura di Marco Beltrami 58 minuti fa 13:32 Finito il primo match in programma sul Centrale: Gauff batte Keys in rimonta, l'orario di Sinner Si è concluso il derby americano tra Gauff e Keys, primo dei due quarti in programma oggi. Successo per Coco che si è imposta in rimonta. Ora spazio all'altro match tra Andreeva e Boisson, con Sinner che scenderà in campo a seguire, non prima delle 15:15. A cura di Marco Beltrami 59 minuti fa 13:30 Sinner-Bublik, i precedenti Jannik Sinner e Alexander Bublik si sono già affrontati quattro volte nel circuito maggiore, con il tennista italiano avanti nei confronti diretti per 3-1. L’unico successo del kazako risale al 2023, ma arrivò per via del ritiro di Sinner. Nei duelli conclusi regolarmente, l’azzurro ha sempre avuto la meglio, compreso il match a Miami, dopo il quale Bublik lo elogiò con ironia: “Non sei umano, sembri un quindicenne e giochi così”. Alla luce del momento di forma e della solidità dimostrata, il numero uno del ranking parte con i favori del pronostico. Ma Bublik, reduce dai colpi a sorpresa su De Minaur e Draper, resta un avversario da non sottovalutare. A cura di Marco Beltrami 1 ora fa 13:15 Chi è Bublik, l'avversario di Sinner oggi al Roland Garros Alexander Bublik, 27 anni e talento eccentrico del tennis kazako, ha già conquistato quattro titoli ATP in carriera. Attualmente è numero 62 del ranking mondiale, ma grazie al suo brillante cammino al Roland Garros, con successi pesanti contro De Minaur e Draper, è sicuro di rientrare nei primi 40 al mondo. Il suo miglior piazzamento resta la 17ª posizione, segno del potenziale che può esprimere quando è ispirato. Bublik si distingue per uno stile di gioco creativo e imprevedibile, fatto di soluzioni sorprendenti e colpi fuori dagli schemi, come il suo celebre servizio dal basso. A cura di Marco Beltrami 1 ora fa 13:00 Sinner-Bublik oggi al Roland Garros, programma e diretta live Jannik Sinner e Alexander Bublik scenderanno in campo oggi, mercoledì 4 giugno, sul Philippe Chatrier, con inizio previsto non prima delle ore 15:15. L'orario potrà subire variazioni a seconda della durata dei match che li precedono. Sulla stessa arena, il programma ha preso il via alle 11 con le sfide Keys-Gauff e Andreeva-Boisson. A seguire il match dell’azzurro, sarà la volta della sessione serale, che vedrà protagonisti Zverev e Djokovic. Diretta TV su Eurosport, e quindi su Sky e DAZN. Streaming su Sky GO, NOW, DAZN e Discovery+. A cura di Marco Beltrami