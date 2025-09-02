Sinner-Bublik in diretta agli US Open: Jannik a caccia dei quarti di finale contro Musetti

Jannik Sinner e Alexander Bublik non sono certo due sconosciuti: il loro bilancio parla di sei incroci complessivi, con l’azzurro avanti 4-2. L’ultimo faccia a faccia, però, ha sorriso al kazako, capace di sorprendere Sinner sull’erba di Halle con una prestazione di altissimo livello. Nonostante questo, Jannik resta il favorito della vigilia e vuole prendersi la rivincita. Bublik, classe 1997, oggi numero 24 del ranking ma capace in passato di spingersi fino alla 17ª posizione, ha già messo in bacheca 7 trofei ATP. Tra le sue qualità spiccano la fantasia e l’imprevedibilità, unite a una notevole adattabilità su ogni superficie.