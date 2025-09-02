Sinner-Bublik in diretta agli US Open: Jannik a caccia dei quarti di finale contro Musetti

Jannik Sinner agli US Open sfida Alexander Bublik: nella notte tra lunedì e martedì con inizio previsto per l’1 ora italiana l'azzurro scende in campo per gli ottavi di finale. Il tennista azzurro, reduce dalla vittoria su Shapovalov, va a caccia di un posto nei quarti di finale, dove lo attende il possibile derby con Musetti. Nei precedenti, Sinner conduce 4-2 contro il kazako numero 24 al mondo. La partita sarà visibile in chiaro su SuperTennis e sui canali Sky, oltre che in streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.
A che ora gioca Sinner contro Bublik: l'orario
La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Bublik inaugurerà la sessione serale di lunedì 1 settembre agli US Open, in programma sul centrale Arthur Ashe. L’orario di inizio dipenderà dall’andamento degli incontri previsti prima, ovvero Felix Auger-Aliassime contro Andrey Rublev e Coco Gauff contro Naomi Osaka. In ogni caso, i due match precedenti prenderanno il via con largo anticipo, lasciando spazio in serata al duello tra l’azzurro e il kazako.
Chi è Bublik, l'avversario di Sinner
Jannik Sinner e Alexander Bublik non sono certo due sconosciuti: il loro bilancio parla di sei incroci complessivi, con l’azzurro avanti 4-2. L’ultimo faccia a faccia, però, ha sorriso al kazako, capace di sorprendere Sinner sull’erba di Halle con una prestazione di altissimo livello. Nonostante questo, Jannik resta il favorito della vigilia e vuole prendersi la rivincita. Bublik, classe 1997, oggi numero 24 del ranking ma capace in passato di spingersi fino alla 17ª posizione, ha già messo in bacheca 7 trofei ATP. Tra le sue qualità spiccano la fantasia e l’imprevedibilità, unite a una notevole adattabilità su ogni superficie.
Dove vedere Sinner-Bublik in tv oggi agli US Open
Il match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik agli US Open sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis, visibile sul canale 64 del digitale terrestre e sul 212 di Sky. La diretta sarà proposta anche da Sky Sport Uno (canale 201), riservato agli abbonati della pay TV. Per quanto riguarda lo streaming, l’incontro potrà essere seguito su Sky Go, NOW e su SuperTenniX – gratuito per i tesserati FITP e disponibile in abbonamento per tutti gli altri – oltre che sul sito ufficiale di SuperTennis.