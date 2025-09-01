Sinner-Bublik oggi agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner torna in campo agli US Open: oggi affronterà Alexander Bublik sul centrale Arthur Ashe, all'1 di notte, ora italiana, tra lunedì e martedì. L’azzurro, reduce dal successo contro Shapovalov, punta dritto ai quarti di finale, dove troverà uno tra Musetti e Munar, con la possibilità di un derby tutto italiano. Nei precedenti, Sinner è avanti 4-2 contro il kazako numero 24 del ranking. La sfida sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su SuperTennis e sui canali Sky, mentre lo streaming sarà garantito da SuperTenniX, Sky Go e NOW

A che ora gioca Sinner contro Bublik agli US Open, orario e programma

La partita tra Sinner e Bublik aprirà il programma serale di lunedì 1 settembre agli US O. Si gioca sul campo Arthur Ashe, e il match potrebbe subire degli slittamenti nel caso in cui le sfide precedenti dovessero prolungarsi più del previsto.

Sinner-Bublik, dove vederla in TV in streaming e in chiaro

La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Bublik agli US Open sarà trasmessa gratuitamente in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Il match andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201), riservato agli abbonati. Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile su Sky Go, NOW e su SuperTenniX (piattaforma gratuita per i tesserati FITP e a pagamento per tutti gli altri), oltre che sul portale ufficiale di SuperTennis.

I precedenti tra Sinner e Bublik, chi è il prossimo avversario di Jannik

Sinner e Bublik si sono già affrontati ben sei volte. 4-2 i precedenti in favore per il tennista italiano che però ha perso l’ultimo confronto. Il kazako infatti a sorpresa, si è imposto nel torneo di Halle disputando una super partita. Jannik parte comunque con i favori del pronostico, ed è intenzionato a vendicarsi. Il classe 1987 attualmente occupa il 24° posto ma è stato anche 17°. 7 i titoli vinti in carriera per questo giocatore che fa dell’imprevedibilità uno dei suoi punti di forza, oltre alla duttilità su tutte le superfici.