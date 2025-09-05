Sinner-Auger-Aliassime in diretta agli US Open 6-1 3-6 6-3 4-2: Jannik avanti di un set e di un break

Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si stanno affrontando nella semifinale degli US Open. Chi vince in finale sfiderà Alcaraz che ha battuto Djokovic per 3 set a 0. Quindi si prospetta la solita finale di lusso tra i due dominatori del tennis moderno. La partita si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su Sky, canali 201 e 203. Streaming possibile per abbonati con SkyGo, NOW e SupertenniX. I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime sono tre, Jannik ha vinto solo l'ultimo, a metà di agosto quando si impose 6-0 6-2. Il risultato LIVE: Sinner-Auger-Alissime 6-1 3-6 6-3 4-2
Break di Sinner, 3-2 Jannik nel quarto set su Auger-Aliassime
Auger-Aliassime sente l'occasione mancata, perde la prima di servizio e si trova di fronte un Sinner agguerritissimo che conquista la palla break e soprattutto la concretizza, 3-2 per Jannik che ora ha il destino di questa partita nelle sue mani.
Sinner annulla tre palle break e vince un game durato 10 minuti: 2-2 quarto set
Auger-Aliassime ringalluzzito tiene il servizio e nel quarto game da filo da torcere a Sinner, che gli deve pure annullare una palla break. Un paio di scambi del quarto gioco sono davvero da circoletto rosso. Dopo una magia di Jannik sembrava tutto incanalarsi dalla parte dell'italiano, che però ha dovuto fronteggiare un'altra palla break. Aliassime fa una magia e conquista un'altra palla break, ma se la gioca malissimo, rispondendo a metà rete. Occasione mancata.
Sinner annulla due palle break, 1-1 con Auger-Aliassime nel quarto set
Auger-Aliassime tiene la battuta in avvio di quarto set. Non sembra nemmeno lui al top. Il canadese va all'attacco nel secondo game, si procura due palle break. Ma Sinner dimostra ancora una volta di essere il campione qual è con tre punti di fila vinti con il servizio ribalta la situazione, poi è 1-1.
Sinner vince il terzo set 6-3: è avanti 2 set a 1 su Auger-Aliassime
Auger-Aliassime si è ammosciato, Sinner pur non al top della forma vince tre giochi di fila e si porta sul 5-2. Un vantaggio rassicurante. Nell'ottavo game il canadese si porta sul 30-15, ma Jannik lo bracca, vince due punti di fila ed è setpoint. Cancellato con un gran diritto, poi è game per Aliassime, 5-3. Ora è Auger-Aliassime quasi fermo sulle gambe e Sinner ha gioco facile, 6-3. Jannik conduce 2 set a 1.
Sinner fa il break: Jannik ora è 4-2 nel terzo set su Auger-Aliassime
Sinner fa il break al momento giusto. Problemi o meno, Jannik continua a giocare e nel sesto gioco fa il break. Auger-Aliassime si fa sorprendere ed è 4-2.
Sinner fa tre ace in un game ed è 3-2 su Auger-Aliassime nel terzo set
Auger-Aliassime con un po' di fatica tiene la battuta ed è 2-2. Quando Jannik va a servire perde il primo punto, ma poi rimedia con un ace con la seconda. La sensazione è che un problema fisico ci sia. Sinner serve più piano. Il canadese ne approfitta quando può, sempre sostenuto dal pubblico che sostiene lo sfavorito (come spessissimo accade) ma che forse non capisce che il numero 1 non viva la migliore delle sue serate. Con un altro ace si rimette sul 30-30. Un altro ace, l'ottavo della partita, lo rimette davanti, 40-30. Il servizio lo aiuta ed è 3-2.
Jannik resta in vantaggio: è avanti 2-1 nel terzo set agli US Open
Auger-Aliassime continua a osare, forse pure troppo, rischia un po' nel secondo game, ma tiene la battuta, 1-1. Sinner non è sicuramente ora quello dei giorni migliori, ci prova con talento e tigna, ma qualcosa che non va sembra esserci. Jannik tiene un complicato turno di servizio, il canadese era arrivato a 30-30, ed è 2-1.
Sinner torna in campo e tiene la battuta, 1-0 nel terzo set
Al rientro Sinner ha il volto tirato, ma il braccio è sciolto. Jannik tiene la battuta a zero ed è 1-0 su Auger-Aliassime.
Medical Time Out per Sinner: Jannik è negli spogliatoi per un problema fisico
Non appena si è chiuso il secondo set è entrato in campo di corsa il fisioterapista che si è recato da Sinner. Quando è ripreso il collegamento TV gli spettatori non hanno trovato Jannik, rientrato negli spogliatoi per farsi trattare dal fisioterapista, forse per un problema agli addominali.
Auger-Aliassime vince il secondo set: 6-3 a Sinner ed è un set pari
Auger-Aliassime è indemoniato. Sta giocando benissimo il canadese che tiene il servizio a zero e vince il secondo set con il punteggio di 6-3. Un set pari. Il pubblico di New York sostiene apertamente l'avversario di Sinner.
Break di Auger-Aliassime, 5-3: il canadese ora serve per il secondo set
Aliassime tiene la battuta e si porta sul 4-3. Cerca di mettere pressione a Sinner, che nell'ottavo gioco perde la battuta! Auger-Aliassime martella dal fondo ottiene tre palle break, la seconda è quella buona. Il canadese fa il break ed è 5-3! E ora servirà per il secondo set.
3-3 nel secondo set tra Sinner e Auger-Aliassime
Auger-Aliassime sta servendo bene in questo secondo set, in scioltezza tiene la battuta e si porta sul 3-2. Dopo il cambio di campo tocca a Sinner che senza colpo ferire lo riaggancia e si porta sul 3-3. Ora il settimo game, il famoso ‘seven crucial game'.
Sinner-Auger Aliassime 6-1 2-2, semifinale degli US Open
Auger-Aliassime riesce a tenere la battuta per il secondo gioco consecutivo, Sinner lo emula poco dopo. Seppur giochi bene il canadese non riesce a fare male a Jannik. 2-2 nel secondo set.
Sinner esce bene dalla buca: cancella tre palle break ed è 1-1 nel secondo set
Auger-Aliassime in modo convincente inizia il secondo set tenendo la battuta e si porta sullo 0-40 nel game successivo. Tre palle break, che Sinner cancella con grande bravura ed è 1-1. Occasione mancata per canadese, che non ne avrà così tante di chance.
Sinner si prende il primo set: 6-1 ad Auger-Aliassime in 43 minuti
La durata del primo set non è da 6-1, ma Auger-Aliassime non riesce a respirare contro un Sinner che sta dominando. Il primo set è suo con un punteggio nettissimo. Sinner è avanti dunque di un set, la finale con Alcaraz si avvicina.
Altro break, 5-1! Sinner serve per vincere il primo set
Auger-Aliassime gioca in modo aggressivo, bello e spettacolare, quando fa il punto è da applausi ma va sovraritmo e finisce per sbagliare spesso, anche in momenti importanti. Sul 4-1 per l'italiano il canadese è 40-30 ma sbaglia, mandando fuori un colpo semplice, poi doppio fallo e palla break, annullata. Ce n'è un'altra ed è quella buona: break e 5-1! Sinner ora serve per il primo set.
4-1 Sinner: Jannik annulla una palla break ad Auger-Aliassime
Aliassime è molto aggressivo, fa bene, deve giocare da dentro o fuori. Il quarto game è suo, ma se lo deve sudare. Jannik lo fulmina con un colpo imprevedibile, ma il canadese non demorde ed è 3-1. Quello successo è un game lottato. Sinner chiede l'aiuto al servizio, Aliassime gioca davvero bene, si procura una palla break ma per lui c'è poco da fare. 4-1 Sinner nel primo set.
Sinner fa subito il break, 3-0 su Auger-Aliassime
Il pubblico sostiene il canadese perché teme di non vedere una partita. E la sensazione è quella. Auger-Aliassime per fare un punto è costretto a qualcosa di impressionante oppure deve giocarsi il jolly dell'ace. Nel secondo gioco il canadese annulla due palle break ma la terza gli è fatale, subito break. Con una prodezza vince un punto fantastico, ma Sinner si rimette a martellare. Con un ace si porta sul 3-0. 13 punti vinti da Jannik fin qui, 3 da Felix.
Sinner tiene il servizio a zero, 1-0 su Auger-Aliassime
Avvio impeccabile per Jannik che comincia in modo perfetto la semifinale degli US Open. Servizio a zero e 1-0 per Sinner, che ora fronteggerà il servizio del canadese.
Ulteriore ritardo per Sinner-Auger-Aliassime, che ora sono in campo
Jannik Sinner è entrato in campo e tra poco affronterà Felix Auger-Aliassime. I due tennisti stanno effettuando il riscaldamento.
Cambia l'orario di Sinner-Auger Aliassime
La seconda semifinale degli US Open sarebbe dovuto iniziare all'1, ma l'orario d'inizio di Sinner-Auger-Aliassime slitta e non prenderà il via prima dell'1:30.
Alcaraz è il primo finalista degli Us Open, Djokovic travolto in tre set
Una partita bella, spettacolare che Carlos Alcaraz ha fatto suo dopo un paio d'ore di gioco. Con il punteggio di 6-4 7-6 6-2 lo spagnolo ha battuto Djokovic e si è qualificato così per la finale degli US Open per la prima volta dopo tre anni.
I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime
Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si sono affrontati in tre occasioni. Il canadese è avanti 2-1 negli head to head. I due successi di Auger-Aliassime sono un po' datati, l'ultimo confronto, disputato lo scorso agosto nei quarti di Cincinnati ha visto Jannik imporsi con il punteggio di 6-0 6-2.
A che ora gioca Sinner contro Auger-Aliassime: l'orario
Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si stanno riscaldando e si stanno preparando per fare il proprio ingresso in campo. L'incontro non prenderà il via prima dell'1.
Chi è Auger-Aliassime, l'avversario di Sinner
Felix Auger-Aliassime ha iniziato gli US Open da numero 20 della classifica ATP, tre anni fa era numero 6. Giocatore eclettico, ma totalmente discontinuo. 8 titoli vinti a livello ATP, per la seconda volta in semifinale in uno Slam, l'altra sempre a New York quattro anni fa, sta giocando bene. Auger-Aliassime, che è un ragazzo d'oro, fa tanta beneficienza donando 5 dollari per ogni punto che vince dal 2020, ha sconfitto in questo torneo Zverev, Rublev e de Minaur.
Dove vedere Sinner-Auger Aliassime in tv oggi agli US Open
Sinner e Auger-Aliassime daranno vita alla seconda semifinale degli US Open, la prima la stanno disputando adesso Djokovic e Alcaraz. Jannik e Felix non scenderanno in campo sul Centrale di Flushing Meadows prima dell'1 ora italiana. La partita si potrà seguire in diretta TV su Sky, canali 201 e 203, e in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Streaming con SkyGo, NOW e SupertenniX.