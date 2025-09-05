Sinner-Auger-Aliassime in diretta agli US Open 6-1 3-6 6-3 4-2: Jannik avanti di un set e di un break

Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si stanno affrontando nella semifinale degli US Open. Chi vince in finale sfiderà Alcaraz che ha battuto Djokovic per 3 set a 0. Quindi si prospetta la solita finale di lusso tra i due dominatori del tennis moderno. La partita si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su Sky, canali 201 e 203. Streaming possibile per abbonati con SkyGo, NOW e SupertenniX. I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime sono tre, Jannik ha vinto solo l'ultimo, a metà di agosto quando si impose 6-0 6-2. Il risultato LIVE: Sinner-Auger-Alissime 6-1 3-6 6-3 4-2