Sinner-Auger Aliassime in diretta a Cincinnati 6-0 0-0: dominio totale di Jannik nel 1° set

Non sono molti i tennisti con un bilancio positivo contro Jannik Sinner e ancora meno quelli imbattuti con almeno due precedenti. Tra questi c'è Felix Auger-Aliassime, prossimo rivale dell'azzurro nei quarti del Cincinnati Open 2025 di scena oggi. Il 25enne canadese, attuale numero 28 ATP, ha sconfitto l'azzurro due volte su due, entrambe nel 2022, e vanta un record di 2-1 contro numeri uno al mondo (due successi su Carlos Alcaraz, una sconfitta con Novak Djokovic).

Nato a Montreal l'8 agosto 2000, cresciuto tra inglese e francese, ha iniziato a giocare a tennis a 5 anni con il padre Sam e la sorella Malika. Da junior ha battuto coetanei come Tsitsipas, De Minaur e Shapovalov, vincendo lo US Open di doppio e la Coppa Davis di categoria. Professionista dal 2015, è stato il primo tennista nato negli anni 2000 a ottenere punti ATP.

Dopo un'escalation rapida, nel 2019 è entrato in top 20 raggiungendo più finali, ma trasformando la prima in titolo solo nel 2022 a Rotterdam. Quell'anno ha toccato il best ranking di numero 6, vinto tre tornei consecutivi (Firenze, Anversa, Basilea) e la Coppa Davis con il Canada. Il 2023 ha segnato un calo, ma nel 2025 ha iniziato forte con i titoli a Adelaide e Montpellier.

Alto 193 cm, predilige il cemento, ha un dritto esplosivo e un servizio incisivo. Con 7 titoli ATP e 20 vittorie su top 10, arriva ai quarti di Cincinnati senza aver battuto top 50, ma con la fiducia di chi contro Sinner non ha mai perso.