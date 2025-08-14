Sinner-Auger Aliassime in diretta a Cincinnati 6-0 0-0: dominio totale di Jannik nel 1° set

Jannik Sinner gioca oggi contro Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il numero uno al mondo in campo sul Centrale contro il canadese che non è mai riuscito a battere: match iniziato, in corso il secondo set dopo un primo parziale dominato dall'azzurro che in appena 27 minuti di gioco ha chiuso con un netto 6-0. Sinner dopo le vittorie contro Galan, Diallo e Mannarino va a caccia della semifinale contro uno tra Atmane e Rune. Si tratta del terzo confronto tra il campione in carica e il numero 28 al mondo. Diretta TV esclusiva su Sky con streaming su Sky GO e NOW. Su Fanpage.it la diretta punto per punto e gli aggiornamenti in tempo reale.
Primo set senza storia: 6-0 per Sinner in 27 minuti
Dominio totale per Jannik Sinner nel primo set con un Felix Auger-Aliassime completamente in balia del numero uno del mondo. Terzo break consecutivo e primo set portato a casa con un pesante 6-0 in appena 27 minuti di gioco per l'italiano che vede dunque il match mettersi in discesa.
Dominio Sinner, altro break: 4-0 per Jannik
Match senza storia per il momento quello che sta andando in scena a Cincinnati. Jannik Sinner domina al servizio portando a casa il terzo game senza concedere nemmeno un punto all'avversario per poi strappare ancora una volta il break nel secondo turno di battuta del canadese in vistosa difficoltà portandosi così sul 4-0.
Sinner parte forte: game senza affanno al servizio e poi arriva subito il break
Jannik Sinner è partito subito molto forte in questo match contro Auger-Aliassime: l'azzurro prima porta a casa agevolmente il proprio turno di servizio concedendo un solo "15" all'avversario e poi conquista subito il break alla prima occasione utile portandosi così sul 2-0.
Sinner-Auger Aliassime in diretta, inizia il match
Cominciato adesso il match dei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. A servire in questo primo game dell'incontro è il tennista azzurro.
Il meteo di oggi per il torneo di Cincinnati
Stando alle previsioni oggi le condizioni meteo non dovrebbero interferire con lo svolgimento del programma del Masters 1000 di Cincinnati. Sulla città dell'Ohio infatti non sono previste precipitazioni nelle prossime ore con la temperatura dell'aria che durante il match che vede Jannik Sinner affrontare Felix Auger-Aliassime si aggirerà intorno ai 31° C.
Il tabellone di Sinner all'ATP Cincinnati
Sinner in caso di vittoria contro Auger-Aliassime in semifinale affronterebbe il vincente del match tra la sorpresa del torneo Atmane e Rune per un posto nella suggestiva finale dei sogni con Alcaraz, netto favorito per raggiungere l'atto conclusivo del torneo di Cincinnati per quel che riguarda l'altra parte del tabellone.
I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime
Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si sono incontrati già due volte in carriera ed in entrambe le occasioni l'attuale numero uno del mondo è uscito sconfitto. Il tennista canadese che occupa attualmente la 28a posizione del ranking è infatti imbattuto contro l’azzurro nei due precedenti disputati. Le sfide risalgono al 2022 quando Auger-Aliassime s’impose prima nel Masters di Madrid e poi proprio a Cincinnati in tre set. Nel 2024 si sarebbero dovuti affrontare ancora, ma ci fu il ritiro di Jannik a Madrid.
A che ora gioca Sinner contro Auger-Aliassime: l'orario
Sinner e Auger-Aliassime si affronteranno oggi, giovedì 14 agosto, a Cincinnati nei quarti di finale. L’orario di inizio è in programma alle ore 21 con il match tra l'italiano e il canadese che aprirà il programma odierno sul campo centrale dell'impianto che ospita il Masters 1000 di Cincinnati.
Chi è Auger-Aliassime, l'avversario di Sinner
Non sono molti i tennisti con un bilancio positivo contro Jannik Sinner e ancora meno quelli imbattuti con almeno due precedenti. Tra questi c'è Felix Auger-Aliassime, prossimo rivale dell'azzurro nei quarti del Cincinnati Open 2025 di scena oggi. Il 25enne canadese, attuale numero 28 ATP, ha sconfitto l'azzurro due volte su due, entrambe nel 2022, e vanta un record di 2-1 contro numeri uno al mondo (due successi su Carlos Alcaraz, una sconfitta con Novak Djokovic).
Nato a Montreal l'8 agosto 2000, cresciuto tra inglese e francese, ha iniziato a giocare a tennis a 5 anni con il padre Sam e la sorella Malika. Da junior ha battuto coetanei come Tsitsipas, De Minaur e Shapovalov, vincendo lo US Open di doppio e la Coppa Davis di categoria. Professionista dal 2015, è stato il primo tennista nato negli anni 2000 a ottenere punti ATP.
Dopo un'escalation rapida, nel 2019 è entrato in top 20 raggiungendo più finali, ma trasformando la prima in titolo solo nel 2022 a Rotterdam. Quell'anno ha toccato il best ranking di numero 6, vinto tre tornei consecutivi (Firenze, Anversa, Basilea) e la Coppa Davis con il Canada. Il 2023 ha segnato un calo, ma nel 2025 ha iniziato forte con i titoli a Adelaide e Montpellier.
Alto 193 cm, predilige il cemento, ha un dritto esplosivo e un servizio incisivo. Con 7 titoli ATP e 20 vittorie su top 10, arriva ai quarti di Cincinnati senza aver battuto top 50, ma con la fiducia di chi contro Sinner non ha mai perso.
Dove vedere Sinner-Auger Aliassime in tv oggi a Cincinnati
La sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime sarà visibile soltanto agli abbonati Sky. La diretta si può vedere su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Tennis (canale 203), senza trasmissione in chiaro. L’emittente propone una copertura completa del Masters 1000 di Cincinnati, con la possibilità di assistere al match anche in 4K su Sky Sport 4K (canale 213 per chi utilizza Sky Q). Gli utenti abbonati potranno inoltre seguire l’incontro in diretta streaming tramite SkyGo o, per chi ha acquistato il ‘Pass Sport', sulla piattaforma NOW.