Sinner-Alcaraz, l’esibizione a Seul in diretta LIVE: Jannik comincia il suo 2026

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocano oggi la partita esibizione dello Hyundai Card Super Match a Seul. In Italia sono le 8 del mattino quando i due tennisti più forti al mondo scendono in campo nella Incheon Inspire Arena. Il match è visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma Sky). In alternativa, ma solo in abbonamento, sarà possibile seguire l'incontro anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Diretta streaming oltre che su Sky Go anche su NOW (previo pagamento del pass sport). Chi non riesce a vedere Sinner-Alcaraz (al debutto senza più lo storico coach, Ferrero) questa mattina ha la possibilità di godersi lo spettacolo in differita e in chiaro nella serata odierna: lo manderà in onda alle 22 TV8.

Tra Sinner e il numero 1 della speciale classifica iridata quella di Seul è la prima sfida del 2026, che prevede un ricco compenso per andare in campo (circa 2 milioni di euro a testa), nell'attesa inizi la stagione ufficiale con gli Australian Open. Sedici i precedenti ufficiali tra l'italiano e lo spagnolo: 10-6 il bilancio in favore dell'iberico. Ma diventano 20 nel complesso conteggiando anche gli incontri del Six King Slam in Arabia Saudita (2024 e 2025). L'ultima volta che si sono incontrati è stato alle Atp Finals di Torino che hanno chiuso la stagione 2025 e ad alzare il trofeo fu il campione di San Candido.