Sinner-Alcaraz, l’esibizione a Seul in diretta LIVE: Jannik comincia il suo 2026

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocano oggi la partita esibizione dello Hyundai Card Super Match a Seul. In Italia sono le 8 del mattino quando i due tennisti più forti al mondo scendono in campo nella Incheon Inspire Arena. Il match è visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma Sky). In alternativa, ma solo in abbonamento, sarà possibile seguire l'incontro anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Diretta streaming oltre che su Sky Go anche su NOW (previo pagamento del pass sport). Chi non riesce a vedere Sinner-Alcaraz (al debutto senza più lo storico coach, Ferrero) questa mattina ha la possibilità di godersi lo spettacolo in differita e in chiaro nella serata odierna: lo manderà in onda alle 22 TV8.
Tra Sinner e il numero 1 della speciale classifica iridata quella di Seul è la prima sfida del 2026, che prevede un ricco compenso per andare in campo (circa 2 milioni di euro a testa), nell'attesa inizi la stagione ufficiale con gli Australian Open. Sedici i precedenti ufficiali tra l'italiano e lo spagnolo: 10-6 il bilancio in favore dell'iberico. Ma diventano 20 nel complesso conteggiando anche gli incontri del Six King Slam in Arabia Saudita (2024 e 2025). L'ultima volta che si sono incontrati è stato alle Atp Finals di Torino che hanno chiuso la stagione 2025 e ad alzare il trofeo fu il campione di San Candido.
Sinner e Alcaraz insieme in doppio, lo scenario a sopresa dopo Seul
La partita di esibizione tra Sinner e Alcaraz in Corea del Sud potrebbe rappresentare anche un sontuoso antipasto di quel che accadrà in futuro. A sorpresa, infatti, i due tennisti più forti al mondo hanno fatto sapere di avere in programma anche un torneo di doppio da giocare in coppia. "Potremmo farlo… magari anche quest'anno oppure il prossimo", le parole dell'italiano. "Io penso di giocare meglio il dritto, lui il rovescio", la replica del murciano.
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
I precedenti ufficiali, quelli conteggiati dall'Atp, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono 16: il bilancio delle vittorie è favorevole allo spagnolo che, considerati i successi nel 2025 che lo hanno incoronato numero uno al mondo, è in vantaggio per 10-6. Nell'ultima stagione, infatti, a spingere il murciano sono stati i trionfi in finale a Roma, al Roland Garros, a Cincinnati (l'alto-atesino si ritirò per un malessere) e agli US Open. Sinner si è invece imposto a Wimbledon e alle Finals di Torino (atto conclusivo della stagione).
In totale Sinner e Alcaraz si sono affrontati per 20 volte in carriera tenendo conto anche delle due finali del Six Kings Slam (2024 e 2025, entrambe vinte dall'italiano) e del Challenger di Alicante (2019) in fu il murciano a prevalere.
Quanto guadagnano Sinner e Alcaraz per l'esibizione a Seul: una cifra mostruosa
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz guadagnano una cifra ricca per giocare il match di esibizione a Seul. Al di là dei introiti che possono derivare da accordi commerciali, da eventuali bonus e altre voci legate al marketing, secondo alcune stime (non ufficiali) la somma che intascheranno è compresa tra gli 1.3 e i 2.2 milioni di euro.
A che ora italiana gioca oggi Sinner contro Alcaraz a Seul
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocano oggi a Seul alle 8 del mattino ora italiana, quando a Seul (in base al fuso orario) saranno le 16.
Sinner-Alcaraz in TV e streaming, dove vedere oggi l'incontro di esibizione a Seul in Corea del Sud
La partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, numero 212 di Sky). Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno assistere alla sfida anche sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Tennis (203). In alternativa, ma in differita alle 22, c'è la possibilità di vedere il primo duello del 2026 su TV8.
Match trasmesso anche in diretta streaming in chiaro sul sito di SuperTennis e sull'app SuperTenniX (che è gratuita per i tesserati FITP). Gli abbonati, invece, potranno collegarsi attraverso la app di Sky Go oppure sintonizzandosi su NOW (previo pagamento del pass sport).