Sinner-Alcaraz, la diretta della finale degli US Open: rinviato l’inizio del match alle 20:45

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano nella finale degli US Open, in programma stasera, domenica 7 settembre alle ore 20:45. Sull'Arthur Ashe Sinner e Alcaraz daranno vita alla terza finale Slam consecutiva, il bilancio stagionale nelle finali è in parità. Sinner ha sconfitto in semifinale Auger-Aliassime e nei quarti Musetti. Mentre Alcaraz non ha perso nemmeno un set in tutto il torneo,in semifinale ha battuto Djokovic. Il numero 1 e 2 della classifica ATP si giocano anche il primato del ranking. I precedenti sono 14, Alcaraz è avanti 9-5. La finale si potrà seguire in diretta TV in chiaro su SuperTennis e anche su Sky. Streaming con Sky Go, NOW e SuperTennix. Tra gli spettatori ci sarà anche il presidente americano Donald Trump.
Ulteriore rinvio per Sinner-Alcaraz: si parte alle 20:45
Alle 20:31 verrà suonato l'inno nazionale americano sul Centrale. Cinque minuti dopo entrerà in campo il primo finalista, dopo l'intervista. Poi toccherà a quell'altro. Alle 20:38 inizierà il riscaldamento che durerà 7 minuti, poi il via della finale tra Sinner e Alcaraz.
Il meteo di New York per la finale Sinner-Alcaraz
La temperatura a New York è bassa, sono solo 16 gradi, ma c'è l'88% di umidità. Con ampia possibilità di pioggia. Il Centrale di Flushing Meadows ha il tetto e se non verrà chiuso prima del via di Sinner-Alcaraz verrebbe utilizzato per far proseguire l'incontro.
Donald Trump agli US Open per la finale Sinner-Alcaraz
Tra gli spettatori dell'Arthur Ashe c'è anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che giorni fa aveva annunciato la propria presenza per la finale tra Sinner e Alcaraz. A causa del suo arrivo i controlli di sicurezza si sono triplicati e per questo motivo con gli ingressi a rilento la finale è stata rinviata di mezz'ora.
Il montepremi degli US Open: 5 milioni di dollari per il vincitore
Il montepremi di questa edizione degli US Open è il più alto di sempre nella storia del tennis. I due vincitori, e cioè Aryna Sabalenka e uno tra Sinner e Alcaraz, portano a casa 5 milioni di dollari, al cambio attuale 4,3 milioni di euro.
La finale Sinner-Alcaraz inizierà in ritardo: rinviato il via alle 20:30
La finale tra Sinner-Alcaraz è posticipata di mezz'ora e non prenderà il via prima delle 20:30. Gli organizzatori in questo modo vogliono garantire l'accesso all'Arthur Ashe a tutti gli spettatori. Questo il comunicato nel tweet: "A causa delle misure di sicurezza in atto e per garantire ai tifosi più tempo per raggiungere i propri posti, abbiamo posticipato l'orario di inizio della partita di oggi alle 14:30". Le 14:30 locali sono le 20:30 italiane.
La finale dello slam americano sarà in chiaro: il canale
L'incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz andrà in onda su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci e anche su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e dunque anche in chiaro.
Alcaraz non ha perso nemmeno un set agli US Open
Un percorso fantastico, netto per Alcaraz che non ha perduto nemmeno un set in questo torneo. Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderkech, Lehecka e soprattutto Djokovic i tennisti sconfitti dal numero 1 dell'ATP Singles Race.
Il percorso di Sinner agli US Open
Sinner ha perso due set in tutto il torneo. Uno con Shapovalov nel terzo turno, l'altro con Auger-Aliassime in semifinale. Per il resto tre set a zero a Kopriva, al primo turno, a Popyrin al secondo, a Bublik negli ottavi e a Musetti nei quarti.
Chi vince gli US Open 2025 tra Sinner e Alcaraz: il pronostico
I bookmakers italiano danno Sinner favorito rispetto ad Alcaraz. L'intelligenza artificiale, per la precisione ChatGPT, vede come favorito Carlos Alcaraz. Insomma c'è grande incertezza nel pronostico, che comunque vede leggermente prevalere l'italiano.
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
Quattordici i precedenti tra Jannik e Carlos, che conduce 9-5 negli head to head. L'ultimo confronto è recente, ma non fa testo. Perché Sinner si ritirò nel primo set della finale di Cincinnati. Questa sarà la quinta finale del 2025 tra loro. Alcaraz ha vinto a Roma e al Roland Garros, mentre a Wimbledon si impostò l'italiano. A livello Slam sarà la sesta sfida, 3-2 per lo spagnolo.
Dove vedere Sinner-Alcaraz oggi in finale agli US Open 2025 in TV
La finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è un evento attesissimo. L'incontro che monopolizzerà l'attenzione degli appassionati di sport italiano, non solo quelli di tennis, prenderà il via alle ore 20 italiane (le 14 di New York). Sinner-Alcaraz si potrà seguire in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Sky, canali 201 e 203. Streaming con Sky Go, NOW e SupertenniX.