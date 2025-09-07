Sinner-Alcaraz, la diretta della finale degli US Open: rinviato l’inizio del match alle 20:45

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano nella finale degli US Open, in programma stasera, domenica 7 settembre alle ore 20:45. Sull'Arthur Ashe Sinner e Alcaraz daranno vita alla terza finale Slam consecutiva, il bilancio stagionale nelle finali è in parità. Sinner ha sconfitto in semifinale Auger-Aliassime e nei quarti Musetti. Mentre Alcaraz non ha perso nemmeno un set in tutto il torneo,in semifinale ha battuto Djokovic. Il numero 1 e 2 della classifica ATP si giocano anche il primato del ranking. I precedenti sono 14, Alcaraz è avanti 9-5. La finale si potrà seguire in diretta TV in chiaro su SuperTennis e anche su Sky. Streaming con Sky Go, NOW e SuperTennix. Tra gli spettatori ci sarà anche il presidente americano Donald Trump.