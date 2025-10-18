Sinner-Alcaraz, finale in diretta al Six Kings Slam: in palio per Jannik e Carlos un premio mostruoso

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz oggi nella finale del Six Kings Slam. Il tennista italiano, detentore del titolo, affronta il numero uno al mondo per il remake della finale dello scorso anno. Orario di inizio previsto per le ore 20, diretta TV e streaming in esclusiva su Netflix. PerSinner diventa l’occasione di invertire la rotta rispetto ai precedenti (10-5 il conteggio complessivo a favore di Alcaraz) e di mettere le mani sul ricco premio da 5,5 milioni di euro per il vincitore.
Sinner ha vinto due partite per arrivare in finale al Six Kings Slam
Jannik Sinner è stato costretto a giocare un turno in più rispetto a Carlos Alcaraz, ma non ha dovuto faticare più di tanto per piegare i suoi avversari, ai quali ha concesso molto poco. Tsitsipas è stato battuto 6-2 6-3, mentre Djokovic lo ha sconfitto in semifinale 6-4 6-2.
Quanto guadagna il vincitore del Six Kings Slam 2025
Chi si imporrà questa sera nella finale del Six Kings tra Sinner e Alcaraz porterà a casa la bellezza di 6 milioni di dollari, in euro 5 milioni e mezzo!!! Sarà un all-in, perché il perdente dovrà accontentarsi del ricchissimo gettone di presenza da 1,5 milioni di dollari.
I precedenti tra Sinner e Alcaraz, lo spagnolo è in netto vantaggio
Sono 15 i confronti ufficiali, Alcaraz è clamorosamente in vantaggio per 10-5, con un bilancio netto negli ultimi head to head, vinti quasi tutti dallo spagnolo, che ‘solo' nella finale di Wimbledon è stato battuto da Sinner, che ha perso sette delle ultime otto sfide. A verbale, però, non c'è il precedente del Six Kings Slam 2024, perché le esibizioni non valgono nel computo ufficiale. Quella partita la vinse Sinner.
Dove vedere la finale Sinner-Alcaraz oggi al Six Kings Slam in TV e streaming
La finale del Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz sarà visibile in diretta solo su Netflix, e dunque sarà appannaggio solo degli abbonati alla piattaforma. Finale visibile in streaming ovviamente, ma anche in TV. Non è possibile vedere l'incontro in diretta in chiaro.