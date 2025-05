Serie A, il mercato degli allenatori in diretta: chi allenerà la Juventus, Gasperini chiede tempo alla Roma. Le ultime news

Le panchine della nuova Serie A sono un rebus ancora intricato che sta trovando poco alla volta la sua soluzione: Antonio Conte resterà al Napoli, mentre Massimiliano Allegri farà il suo ritorno al Milan dopo 11 anni. Ma in ballo c'è molto di più: Elkann ha rivoluzionato la Juve con l'addio di Giuntoli e adesso c'è da sciogliere il nodo legato al nome del tecnico che allenerà la squadra nella prossima stagione. Gasperini, a un passo dalla Roma, prende tempo e potrebbe essere il nome perfetto per la panchina bianconera. Al suo posto l'Atalanta cerca nuovi profili, con Thiago Motta e Pioli che restano piste molto calde. Palladino non cambia idea e lascia la Fiorentina, la Lazio spinge per il ritorno di Sarri. Punti interrogativi anche per gli allenatori esonerati, da Baroni a Conceiçao fino a Vanoli che è in uscita dal Torino.

0

6 minuti fa 10:30 Milan, attesa l'ufficialità per il ritorno di Allegri: i dettagli Oggi potrebbe essere il grande giorno del ritorno al Milan di Massimiliano Allegri. Nella giornata odierna i rossoneri ufficializzeranno il loro allenatore, dopo aver salutato formalmente Conceiçao con un comunicato sui social. L'allenatore livornese torna su quella panchina 11 anni dopo il suo addio e ha già firmato il contratto: si legherà al Milan con un biennale da 5.5 milioni di euro a stagione, con opzione sul terzo anno. A cura di Ada Cotugno 37 minuti fa 10:00 Chi sono gli allenatori esonerati in Serie A Mai come quest'anno ci sarà un grandissimo ricambio sulle panchine della Serie A, a cominciare dalle prime della classe che hanno stravolto tutto. Ci sono stati esoneri importanti, come quello di Sergio Conceiçao al Milan che è saltato per favorire l'arrivo di Massimiliano Allegri. Manca solo l'ufficialità invece per l'addio di Baroni, probabilmente rimpiazzato da Sarri, mentre anche sponda Torino le cose cambieranno con il possibile esonero di Vanoli che sembra arrivato ai saluti. A cura di Ada Cotugno 57 minuti fa 09:40 La Lazio prepara tutto per il ritorno di Sarri Anche i senatori della squadra hanno dato il loro benestare per il ritorno di Sarri in panchina. Sembra tutto fatto per la Lazio che si prepara a riabbracciare il tecnico toscano a un anno dal suo addio: il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha incontrato i suoi agenti e vuole chiudere la trattativa il prima possibile sulla base di un accordo biennale da circa 3 milioni di euro a stagione. A Formello cresce la fiducia, soprattutto perché il gruppo squadra non sarebbe scontento di un Sarri-bis. A cura di Ada Cotugno 1 ora fa 09:20 Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus, tutte le opzioni Elkann ha cominciato la rivoluzione alla Juve licenziando Giuntoli dopo due anni. L'area tecnica bianconera cambierà, ma non ci sono le idee chiare sul nome del nuovo allenatore. Dopo il no incassato da Conte, che ha deciso di restare al Napoli, la Vecchia Signora ha diverse alternative: Tudor resterà almeno fino al Mondiale per Club e il suo futuro è in fase di valutazione, anche se la pista preferita resta quella che porta a Gasperini. L'ormai ex allenatore dell'Atalanta sembrava vicino alla Roma ma ha preso tempo e potrebbe valutare la proposta dei bianconeri. L'altra strada clamorosa porterebbe a Simone Inzaghi: l'allenatore potrebbe lasciare l'Inter a prescindere dall'esito della finale di Champions League ed è un profilo che piace molto a Elkann. A cura di Ada Cotugno 1 ora fa 09:00 Allenatori Serie A, le ultime news sulle panchine in bilico: la situazione, chi resta e chi cambia La situazione delle panchina in Serie A è sempre più intricata. Conte ha deciso di restare al Napoli, mentre Allegri sarà annunciato come nuovo allenatore della Juventus. Ma tutte le grandi squadre in Italia sono ancora alla ricerca di un allenatore. Gasperini è conteso tra Roma e Juventus: sembrava vicino ai giallorossi ma ha chiesto tempo e potrebbe entrate nel mirino della Juventus che al momento resta tra le mani di Tudor. Anche per quanto riguarda il suo successore all'Atalanta non ci sono idee chiare, con le piste Pioli e Thiago Motta che prendono quota su tutto il resto. A cura di Ada Cotugno