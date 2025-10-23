Roma-Viktoria Plzen 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Adu e Souaré

All'Olimpico si sta giocando Roma-Viktoria Plzen, partita valida per la 3ª giornata della fase a campionato dell'Europa League. I giallorossi hanno vinto all'esordio con il Nizza in Francia e hanno perso in casa un'incredibile partita con il Lille. Oggi la Roma deve vincere per guadagnare punti e non perdere terreno con le prime della classifica. L'incontro si potrà seguire solamente su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW.