Europa League
video suggerito
Live

Roma-Viktoria Plzen 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Adu e Souaré

La Roma sfida il Viktoria Plzen nel match della 3ª giornata di Europa League 2025-2026. Calcio d’inizio alle ore 21, diretta TV solo su Sky.

Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
23 Ottobre 2025 20:00
Ultimo agg. 21:35
0 CONDIVISIONI
Immagine

All'Olimpico si sta giocando Roma-Viktoria Plzen, partita valida per la 3ª giornata della fase a campionato dell'Europa League. I giallorossi hanno vinto all'esordio con il Nizza in Francia e hanno perso in casa un'incredibile partita con il Lille. Oggi la Roma deve vincere per guadagnare punti e non perdere terreno con le prime della classifica. L'incontro si potrà seguire solamente su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW.

21:35

Wesley da sinistra ci prova con un tiro respinto in angolo

Immagine

Wesley da sinistra ci prova con un tiro respinto in angolo. L'esterno della Roma si fa largo sulla fascia e tenta la conclusione che però viene respinta dal portiere ospite.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:27

Gasperini cambia subito due giocatori dopo 25 minuti

Gasperini cambia subito due giocatori dopo 25 minuti. Pronti ad entrare Rensch ed El Shaarawy.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:25

Raddoppia Souaré per il Viktoria!

Raddoppia Souaré per il Viktoria! Il mancino dalla distanza del giocatore ospite trova l'angolo perfetto sul quale Svilar non riesce proprio a intervenire. È 0-2 all'Olimpico.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:23

Gol del Viktoria Plzen! Segna Adu

Immagine

Gol del Viktoria Plzen! Segna Adu. Gli ospiti passano in vantaggio con un gol che sorprende la difesa avversaria. Adu si beve Ziolkowski e mette in rete la palle che vale lo 0-1 dei cechi.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:12

Soulé con uno spunto spaventa il Viktoria ma la palla viene respinta

Immagine

Soulé con uno spunto spaventa il Viktoria ma la palla viene respinta. L'argentino si porta al cross da sinistra con l'obiettivo di cercare Dovbyk che però non taglia sul primo palo.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:11

Adu con un potente sinistro sfiora il gol

Adu di sinistro va vicinissimo al vantaggio del Viktoria. Il pallone finisce sull'esterno della rete e dagli spalti i tifosi iniziano a fischiare.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:08

Hermoso con un disimpegno sbagliato stava regalando un gol al Viktoria

Immagine

Hermoso con un disimpegno sbagliato stava regalando un gol al Viktoria. Il difensore ha tenuto troppo il pallone ed è finito nella trappola della pressione alta degli avversari che solo per un intervento di Svilar non sono andati in gol.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:06

Dovbyk ha subito l'occasione per portare la Roma in vantaggio

Dovbyk dopo pochi secondi prova subito a mettere in difficoltà il Viktoria Plzen con un tiro da fuori area che però finisce centrale. La squadra di Gasp subito aggressiva.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:00

Roma-Viktoria Plzen in diretta, inizia la partita

Ci siamo! Prende il via la partita valida per la terza giornata di Europa League 2025-2026. La Roma affronta il Viktoria Plzen, che è davanti ai giallorossi nella classifica.

A cura di Alessio Morra
20:45

Come arriva il Viktoria Plzen

Il Viktoria Plzen è al quarto posto della classifica del campionato della Repubblica Ceca, con 19 punti frutto di 5 vittorie e 4 pareggi in 12 partite. Va meglio in Europa League con 4 punti e il nono posto della classifica. 1-1 all'esordio con il Ferencvaros netto 3-0 al Malmoe.

A cura di Alessio Morra
20:30

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma è reduce dalla sconfitta con l'Inter in campionato, ko 1-0 sabato scorso. In campionato i giallorossi sono al secondo posto con Napoli e Inter ed a un punto dal Milan. In Europa League 3 punti conquistati con una vittoria e una sconfitta.

Immagine
A cura di Alessio Morra
20:00

Dove vedere Roma-Viktoria Plzen di Europa League in TV e streaming

Roma-Viktoria Plzen scenderanno in campo esattamente tra un'ora. La partita dell'Olimpico prenderà il via alle ore 21 e si potrà seguire in diretta su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). Streaming su Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati. Non c'è diretta in chiaro.

A cura di Alessio Morra
20:00

Roma-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini (C), Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk All. Gasperini

Viktoria Plzen: (4-3-1-2): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Spacil; Memic, Cerv, Souaré; Ladra; Durosinmi, Adu

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Europa League 2025/26
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views