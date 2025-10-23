Roma-Viktoria Plzen 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Adu e Souaré

All'Olimpico si sta giocando Roma-Viktoria Plzen, partita valida per la 3ª giornata della fase a campionato dell'Europa League. I giallorossi hanno vinto all'esordio con il Nizza in Francia e hanno perso in casa un'incredibile partita con il Lille. Oggi la Roma deve vincere per guadagnare punti e non perdere terreno con le prime della classifica. L'incontro si potrà seguire solamente su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW.
Wesley da sinistra ci prova con un tiro respinto in angolo. L'esterno della Roma si fa largo sulla fascia e tenta la conclusione che però viene respinta dal portiere ospite.
Gasperini cambia subito due giocatori dopo 25 minuti. Pronti ad entrare Rensch ed El Shaarawy.
Raddoppia Souaré per il Viktoria! Il mancino dalla distanza del giocatore ospite trova l'angolo perfetto sul quale Svilar non riesce proprio a intervenire. È 0-2 all'Olimpico.
Gol del Viktoria Plzen! Segna Adu. Gli ospiti passano in vantaggio con un gol che sorprende la difesa avversaria. Adu si beve Ziolkowski e mette in rete la palle che vale lo 0-1 dei cechi.
Soulé con uno spunto spaventa il Viktoria ma la palla viene respinta. L'argentino si porta al cross da sinistra con l'obiettivo di cercare Dovbyk che però non taglia sul primo palo.
Adu di sinistro va vicinissimo al vantaggio del Viktoria. Il pallone finisce sull'esterno della rete e dagli spalti i tifosi iniziano a fischiare.
Hermoso con un disimpegno sbagliato stava regalando un gol al Viktoria. Il difensore ha tenuto troppo il pallone ed è finito nella trappola della pressione alta degli avversari che solo per un intervento di Svilar non sono andati in gol.
Dovbyk dopo pochi secondi prova subito a mettere in difficoltà il Viktoria Plzen con un tiro da fuori area che però finisce centrale. La squadra di Gasp subito aggressiva.
Ci siamo! Prende il via la partita valida per la terza giornata di Europa League 2025-2026. La Roma affronta il Viktoria Plzen, che è davanti ai giallorossi nella classifica.
Come arriva il Viktoria Plzen
Il Viktoria Plzen è al quarto posto della classifica del campionato della Repubblica Ceca, con 19 punti frutto di 5 vittorie e 4 pareggi in 12 partite. Va meglio in Europa League con 4 punti e il nono posto della classifica. 1-1 all'esordio con il Ferencvaros netto 3-0 al Malmoe.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma è reduce dalla sconfitta con l'Inter in campionato, ko 1-0 sabato scorso. In campionato i giallorossi sono al secondo posto con Napoli e Inter ed a un punto dal Milan. In Europa League 3 punti conquistati con una vittoria e una sconfitta.
Dove vedere Roma-Viktoria Plzen di Europa League in TV e streaming
Roma-Viktoria Plzen scenderanno in campo esattamente tra un'ora. La partita dell'Olimpico prenderà il via alle ore 21 e si potrà seguire in diretta su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). Streaming su Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati. Non c'è diretta in chiaro.
Roma-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini (C), Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk All. Gasperini
Viktoria Plzen: (4-3-1-2): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Spacil; Memic, Cerv, Souaré; Ladra; Durosinmi, Adu