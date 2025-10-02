Roma-Lille 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Haraldsson

La diretta live della partita Roma-Lille per la 2ª giornata di Europa League. Gasperini punta su Ferguson dal 1′ con El Shaarawy e Soulé nel tridente. In mediana Koné ed El Aynaoui mentre sulle fasce conferma per Rensch e Tsimikas. Bruno Genesio si affida all'esperienza di Giroud e Bentaleb. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go dalle ore 18:45.
Inizia Roma-Lille, calcio d'inizio all'Olimpico per la seconda giornata di Europa League.
L'arbitro ha dato il fischio d'inizio al match dell'Olimpico.
Come arriva il Lille
Il Lille non sta vivendo un momento felicissimo dopo l'ultima sconfitta casalinga in campionato contro il Lione di Fonseca. I francesi attualmente sono al sesto posto con 10 punti e dunque a -5 dalla testa della classifica. In Europa League, così come la Roma, anche il Lille ha vinto la sua prima partita battendo 2-1 il Brann lo scorso 25 settembre.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma arriva a questa sfida dopo aver vinto in campionato nell'ultima sfida casalinga il match contro il Verona anche grazie a un ritrovato Dobvyk. In Europa League invece i giallorossi hanno iniziato il loro cammino vincendo 2-1 in casa del Nizza e dunque alla prima casalinga in Europa vorranno centrare altri tre punti.
Le formazioni ufficiali di Roma-Lille
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulè, Pellegrini, Ferguson.
LILLE (4-4-2): Ozer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Felix Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui; Haraldsson, Giroud.
Dove vedere Roma-Lille di Europa League in TV e streaming
Roma-Lille sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251) alle ore 18:45. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming sull'app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.