Roma-Lille 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Haraldsson

La diretta live di Roma-Lille di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

2 Ottobre 2025 17:45
Ultimo agg. 18:53
La diretta live della partita Roma-Lille per la 2ª giornata di Europa League. Gasperini punta su Ferguson dal 1′ con El Shaarawy e Soulé nel tridente. In mediana Koné ed El Aynaoui mentre sulle fasce conferma per Rensch e Tsimikas. Bruno Genesio si affida all'esperienza di Giroud e Bentaleb. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go dalle ore 18:45.

18:45

Roma-Lille in diretta, inizia la partita

Inizia Roma-Lille, calcio d'inizio all'Olimpico per la seconda giornata di Europa League.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:45

Roma-Lille in diretta, inizia la partita

L'arbitro ha dato il fischio d'inizio al match dell'Olimpico.

A cura di Vito Lamorte
18:30

Come arriva il Lille

Il Lille non sta vivendo un momento felicissimo dopo l'ultima sconfitta casalinga in campionato contro il Lione di Fonseca. I francesi attualmente sono al sesto posto con 10 punti e dunque a -5 dalla testa della classifica. In Europa League, così come la Roma, anche il Lille ha vinto la sua prima partita battendo 2-1 il Brann lo scorso 25 settembre.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:15

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma arriva a questa sfida dopo aver vinto in campionato nell'ultima sfida casalinga il match contro il Verona anche grazie a un ritrovato Dobvyk. In Europa League invece i giallorossi hanno iniziato il loro cammino vincendo 2-1 in casa del Nizza e dunque alla prima casalinga in Europa vorranno centrare altri tre punti.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:00

Le formazioni ufficiali di Roma-Lille

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulè, Pellegrini, Ferguson.

LILLE (4-4-2): Ozer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Felix Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui; Haraldsson, Giroud.

A cura di Alessio Morra
17:45

Dove vedere Roma-Lille di Europa League in TV e streaming

Roma-Lille sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251) alle ore 18:45. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming sull'app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.

A cura di Fabrizio Rinelli
