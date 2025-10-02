Roma-Lille 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Haraldsson

Roma-Lille sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251) alle ore 18:45. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming sull'app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.