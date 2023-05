Roland Garros, oggi Sinner-Muller e 5 italiani in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al Roland Garros di tennis: in campo gli italiani Sinner, Cobolli, Fognini, Cocciaretto, Cecchinato e Trevisan. Questa è la giornata dell'esordio di Jannik Sinner, che gli organizzatori hanno scelto per il match serale di lunedì 29 maggio. L'azzurro sfiderà il francese Muller e lo affronterà da favoritissimo. In campo pure Djokovic e Alcaraz che sul Lenglen affronterà il giovane Cobolli. L'incontro di Sinner si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati di Sky e DAZN. La trasmissione in streaming è disponibile anche tramite NOW e Discovery+.

Il programma di oggi ai Roland Garros e i risultati degli italiani

Sinner-Muller non prima delle ore 20:15

Alcaraz-Cobolli non prima delle ore 16

Kvitova-Cocciaretto non prima delle ore 18

Auger-Aliassime-Fognini non prima delle ore 13

Svitolina-Trevisan non prima delle ore 17

Van Assche-Cecchinato non prima delle ore 17

Sinner-Muller oggi in tv al Roland Garros: orario e dove vederla

Quello di Jannik Sinner è il match principale al Roland Garros oggi. L'italiano affronta il francese Alexandre Muller, avversario di medio livello. La partita non inizierà prima delle ore 20:15, è infatti questo il match serale sullo Chatrier. Sinner-Muller si potrà seguire in diretta su Eurosport, canale visibile su Sky (canale 210), ma anche su DAZN. Streaming su NOW e Discovery+.

Dove vedere la partita di Alcaraz contro Cobolli agli Open di Francia di tennis in diretta TV

Flavio Cobolli farà il suo esordio al Roland Garros. Il giocatore romano ha superato le qualificazioni, ma è stato molto sfortunato perché ha pescato il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. Un match che vivrà contro pronostico. Alcaraz-Cobolli non inizierà prima delle ore 16 e si disputerà sul Lenglen. Diretta su Eurosport. L'incontro non sarà visibile in chiaro.

Oggi in campo anche Cecchinato, Fognini,Cocciaretto, Trevisan orari e programma

Sono sei i giocatori italiani in campo in questa seconda giornata del Roland Garros. Oltre a Cobolli e soprattutto Sinner scendono in campo Marco Cecchinato e Fabio Fognini, che sfiderà Auger-Aliassime, e in campo femminile Trevisan e Cocciaretto. Tocca pure a Novak Djokovic che farà il suo esordio con Kovacevic.

