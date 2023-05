Roland Garros, oggi Musetti, Sonego, Fognini e 3 italiani in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al Roland Garros di tennis. In programma ci sono i match di sei giocatori italiani per il secondo turno dello Slam parigino. Alle 11 apre le danze Fabio Fognini contro Kubler, mentre alle 11:45 si giocherà Giorgi-Pegula. Non prima delle 12:30 sarà il turno di Sonego contro Humbert, seguito poi da Arnaldi-Shapovalov. Non prima delle 14:30 toccherà a Sara Errani contro Begu, mentre l'ultima partita di un italiano in programma sarà quella di Musetti con Shevchenko, non prima delle 16:30. Tutte le partite in tv e streaming si potranno seguire su Eurosport, canale visibile su Sky e DAZN e Discovery+.

Il programma di oggi ai Roland Garros e i risultati degli italiani

ore 11:00 Fognini-Kubler

ore 11:45 Giorgi-Pegula

non prima delle 12:30 Sonego-Humbert

non prima delle 14:00 Arnaldi-Shapovalov

non prima delle 14:30 Errani-Begu

non prima delle 16:30 Musetti-Shevchenko

Fognini-Kubler, dove vedere in TV e streaming la partita del secondo turno del Roland Garros

Fognini-Kubler in orario alle 11 sarà trasmessa su Eurosport, su uno dei canali dedicati. Di conseguenza anche gli abbonati Sky e DAZN potranno vedere il match, visto che il canale è visibile anche sulle due piattaforme. Diretta anche su Discovery+ previa abbonamento. Per quanto riguarda lo streaming, Fognini-Kubler sarà disponibile su Eurosport player, DAZN, Sky Go e Discovery+

Musetti-Shevchenko al Roland Garros, orario TV e dove vederla

La partita tra Musetti e Shevchenko in programma non prima delle 16:30 sarà disponibile in TV su Eurosport e dunque anche su Sky e DAZN, oltre che su Discovery+. Streaming possibile su Eurosport player, DAZN, Sky Go e Discovery+

Sonego, Giorgi, Arnaldi ed Errani: dove vedere in TV gli italiani al Roland Garros

Giorgi sfida Pegula alle ore 11:45. La partita tra Sonego e Humbert si giocherà non prima delle 12:30, e sarà seguita da quella tra Arnaldi e Shapovalov. A chiudere poi Errani-Begu non prima delle 14:30. Tutte le partite saranno trasmesse in TV su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+

