Rangers-Roma 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Soulé e Pellegrini

La diretta live della partita Rangers-Roma per la 4 giornata della League Phase dell'Europa League. Risultato: 0-2. Gol di Soulé e Pellegrini. Gasperini sceglie Soulé e Pellegrini a supporto di Dovbyk. Diretta TV e in streaming su Sky.
Raddoppio della Roma: gol di Pellegrini
Il capitano della Roma firma il 2-0 con un tocco da biliardo dopo un'ottima azione offensiva di Dovbyk.
Roma in vantaggio: segna Soulé
Su azione d'angolo Soulé insacca da pochi passi dopo un colpo di testa sul primo palo di Cristante: l'argentino, posizionato sul secondo, si inserisce e devia in rete.
Ritmi molto alti ad Ibrox
Sia Roma che Rangers cercano di far male alla difesa avversaria. Tanta intensità.
Rangers-Roma in diretta, inizia la partita
Fischio d'inizio all'Ibrox Stadium. Via a Rangers-Roma.
Come arrivano i Rangers alla sfida con la Roma
I Rangers vengono dalla sconfitta nell'Old Firm contro il Celtic in Coppa di Scozia. I Gers sono al quarto posto in classifica e hanno cambiato guida tecnica poche settimane fa, passando da Russell Martin a Danny Röhl. In Europa League il club scozzese ha perso le tre partite quest'anno, allungando a 6 la striscia di risultati negativi in Europa (qualificazioni incluse): i Rangers non hanno mai registrato una serie di sconfitte consecutive più lunga nelle partite continentali.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma arriva alla partita di Glasgow dopo la sconfitta del Meazza contro il Milan, che lascia in eredità anche l'infortunio di Dybala. Fuori anche Bailey e Ferguson. I giallorossi in Europa League vengono dalle sconfitte in casa contro Viktoria Plzen e Lille: serve un cambio di passo per cercare di restare attaccati alla possibilità di entrare tra le prime 8 per evitare i play-off.
Rangers-Roma, le formazioni ufficiali
Queste sono le formazioni ufficiali di Rangers-Roma.
RANGERS (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Raskin, Barron, Meghoma; Moore, Gassama; Chermiti. Allenatore: Danny Röhl.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante (C), Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
Dove vedere Rangers-Roma di Serie A in TV e streaming
La partita tra Rangers e Roma sarà visibile in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo. Il match si potrà seguire anche in streaming su Sky-Go e Now, sfruttando dispositivi portatili come smartphone e tablet o fissi come computer e pc.