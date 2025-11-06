Europa League
Rangers-Roma 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Soulé e Pellegrini

La diretta live di Rangers-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

6 Novembre 2025 20:00
Ultimo agg. 21:39
Immagine

La diretta live della partita Rangers-Roma per la 4 giornata della League Phase dell'Europa League. Risultato: 0-2. Gol di Soulé e Pellegrini. Gasperini sceglie Soulé e Pellegrini a supporto di Dovbyk. Diretta TV e in streaming su Sky.

21:39

Raddoppio della Roma: gol di Pellegrini

Il capitano della Roma firma il 2-0 con un tocco da biliardo dopo un'ottima azione offensiva di Dovbyk.

A cura di Vito Lamorte
21:15

Roma in vantaggio: segna Soulé

Su azione d'angolo Soulé insacca da pochi passi dopo un colpo di testa sul primo palo di Cristante: l'argentino, posizionato sul secondo, si inserisce e devia in rete.

A cura di Vito Lamorte
21:10

Ritmi molto alti ad Ibrox

Sia Roma che Rangers cercano di far male alla difesa avversaria. Tanta intensità.

A cura di Vito Lamorte
21:00

Rangers-Roma in diretta, inizia la partita

Fischio d'inizio all'Ibrox Stadium. Via a Rangers-Roma.

A cura di Vito Lamorte
20:45

Come arrivano i Rangers alla sfida con la Roma

Immagine

I Rangers vengono dalla sconfitta nell'Old Firm contro il Celtic in Coppa di Scozia. I Gers sono al quarto posto in classifica e hanno cambiato guida tecnica poche settimane fa, passando da Russell Martin a Danny Röhl. In Europa League il club scozzese ha perso le tre partite quest'anno, allungando a 6 la striscia di risultati negativi in Europa (qualificazioni incluse): i Rangers non hanno mai registrato una serie di sconfitte consecutive più lunga nelle partite continentali.

A cura di Vito Lamorte
20:30

Come arriva la Roma alla partita di oggi

Immagine

La Roma arriva alla partita di Glasgow dopo la sconfitta del Meazza contro il Milan, che lascia in eredità anche l'infortunio di Dybala. Fuori anche Bailey e Ferguson. I giallorossi in Europa League vengono dalle sconfitte in casa contro Viktoria Plzen e Lille: serve un cambio di passo per cercare di restare attaccati alla possibilità di entrare tra le prime 8 per evitare i play-off.

A cura di Vito Lamorte
20:15

Rangers-Roma, le formazioni ufficiali

Queste sono le formazioni ufficiali di Rangers-Roma.

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Raskin, Barron, Meghoma; Moore, Gassama; Chermiti. Allenatore: Danny Röhl.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante (C), Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A cura di Vito Lamorte
20:00

Dove vedere Rangers-Roma di Serie A in TV e streaming

Immagine

La partita tra Rangers e Roma sarà visibile in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo. Il match si potrà seguire anche in streaming su Sky-Go e Now, sfruttando dispositivi portatili come smartphone e tablet o fissi come computer e pc.

A cura di Vito Lamorte
Immagine
Immagine
Notizie
Roma
