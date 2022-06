Qualifiche F1 oggi in TV, gli orari su TV8 e Sky del GP Canada in diretta: perché Leclerc è stato penalizzato

Oggi si disputano le Qualifiche del Gran Premio del Canada, che è tornato in calendario dopo tre anni. Le Qualifiche si disputeranno in un orario anomalo per noi europei. Perché la lotta per la pole position prenderà il via alle 22 ora italiana (le 16 di Montreal). Le Qualifiche saranno trasmesse in diretta TV su Sky e si potranno seguire in differita in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre, dalle ore 23:30.