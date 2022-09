Qualifiche F1 GP Olanda oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 2022 fa tappa a Zandvoort per il GP d'Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Dopo la super rimonta di Max Verstappen a Spa, oggi le Ferrari di Leclerc e Sainz lotteranno per la pole position in griglia di partenza nella gara di domani. La Red Bull ha quasi il titolo Mondiale in tasca grazie a una sequela di vittorie che hanno determinato un grande distacco con la Ferrari in classifica.

Orario d'inizio delle qualifiche alle 15:00, le FP3 sono in programma alle 12:00. Su TV8 le qualifiche in differita in chiaro e in streaming gratis alle ore 18:30. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani. Mercedes e Ferrari show nelle libere 1 e 2 svolte ieri. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

