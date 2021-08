Qualifiche F1 GP Belgio a Spa in diretta, brutto incidente per Norris in Q3: sessione sospesa

Le qualifiche del GP del Belgio 2021 a Spa di F1 iniziano oggi alle ore 15. Tra poco dunque i piloti torneranno in pista sul tracciato di Spa-Francorchamps per la sessione di qualifica. Si parte con il Q1 per proseguire poi con Q2 e Q3 fino alle 16. Al termine delle qualifiche verrà stilata la griglia di partenza per la gara di domenica. L'ultima volta che la Formula 1 è stata di scena sul circuito belga, nel 2020, a conquistare la pole position è stato Lewis Hamilton che ha preceduto Bottas e Verstappen.

Le qualifiche del GP del Belgio a Spa si possono vedere in diretta TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare, 472 e 482 del digitale terrestre) e per gli abbonati alla pay tv in live streaming sull'app SkyGo e, previo acquisto del singolo evento, anche su NOW. Le qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1 in programma oggi si potranno guardare anche in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 18.30 (orario del collegamento, alle 19.00 invece l'inizio della sessione in pista).