Qualifiche F1 GP Abu Dhabi oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Abu Dhabi, l'ultimo del Mondiale 2023: si riparte dalla vittoria di Verstappen, già campione del mondo, a Las Vegas. Le Ferrari di Leclerc e Sainz alla prova delle qualifiche dopo le Fp1 e Fp2 tenutesi ieri Russell il più veloce in mattinata, mentre nella seconda Leclerc è stato ancora il migliore. Il pilota Ferrari ha preceduto Norris e Verstappen. Le Fp3 iniziano alle ore 11.30, mentre alle 15.00 scatteranno le qualifiche con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 18:00. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Gli orari TV del GP Abu Dhabi di Formula 1: a che ora iniziano le qualifiche

Le Qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi si disputeranno questo pomeriggio. L'orario d'inizio è previsto per le ore 15. Un'ora per definire la Griglia di Partenza dell'ultimo Gp del Mondiale 2023.

F1 oggi, dove vedere le qualifiche in diretta TV su Sky e TV8

Le Qualifiche del Gp di Abu Dhabi si potranno seguire naturalmente in diretta televisiva su Sky, che detiene i diritti di ogni gara, che trasmetterà le Qualifiche sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Diretta anche in chiaro su TV8.

