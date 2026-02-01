Parma-Juventus 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: raddoppio di McKennie

La diretta live della partita Parma-Juventus per la 23sima giornata di Serie A. Spalletti vola sulle ali dell'entusiasmo in campionato dopo il roboante 3-0 al Napoli, ma al Tardini sarà dura contro un Parma sull'orlo del precipizio della zona salvezza. Juve in vantaggio con Bremer, raddoppio di McKennie, tutto nel primo tempo. Diretta TV e in streaming su DAZN
Di Gregorio para su Oristanio e mantiene il doppio vantaggio
In chiusura di primo tempo, Locatelli sbaglia il rinvio e dà al Parma la chance di accorciare lo svantaggio, ma Di Gregorio è prontissimo a deviare in angolo su Oristanio.
Raddoppio di McKennie al 37': girata in area su cross di Kalulu
La Juventus raddoppia a Parma al 37′ con McKennie: il centrocampista americano è abile a girare di destro nel cuore dell'area un cross morbido di Kalulu dalla destra.
McKennie rischia il cartellino rosso: lo juventino è ammonito per un brutto fallo
Al 25′ Weston McKennie rischia tanto, commettendo un brutto fallo su Troilo. Lo statunitense viene sanzionato col giallo, tra le proteste del Parma che chiede il rosso. Cartellino giallo confermato dal check del VAR.
Juve in vantaggio con Bremer al 15': gol di testa su calcio d'angolo
La Juventus concretizza l'ottimo avvio a Parma, segnando l'1-0 con Bremer di testa su calcio d'angolo battuto da Conceicao.
Ancora Conceicao vicino al gol: traversa del portoghese
È ancora Conceicao ad andare a un passo dal vantaggio per la Juve al 6′: traversa del portoghese su servizio di McKennie.
Juve subito pericolosa: grande parata di Corvi su Conceicao
La Juve parte forte a Parma: Conceicao impegna Corvi su assist di Kalulu.
Parma-Juventus live, inizia la partita
Al Tardini fischio di inizio della sfida tra Parma e Juventus, valida per la 22a giornata di Serie A
Juventus, come arriva alla sfida col Parma
Al Tardini si attende una Juventus arrembante e che voglia portarsi via tutti i punti in palio. A Monaco in Champions si è giocato sotto tono, ma anche recuperando importanti energie psicofisiche dopo la vittoria sul Napoli. Non si dovranno perdere ulteriori opportunità per restare incollati alla Zona Champions che con Spalletti è tornata ad essere realtà: ora è quinta a un solo punto dall'Europa che conta.
Come arriva il Parma alla sfida contro la Juve
Ducali in difficoltà in classifica a soli 5 punti dalla zona rossa, una situazione che è ereditata dagli ultimi risultati non positivi. L'ultima vittoria risale al match del Via del Mare contro il Lecce, poi solo pareggi e sconfitte e la lenta scivolata verso il basso.
Parma-Juventus, le formazioni ufficiali
Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali di Parma-Juventus, ecco le scelte di Cuesta e Spalletti:
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
Dove vedere Parma-Juventus di Serie A in TV e streaming
Al Tardini c'è il posticipo serale della 22a giornata di Serie A che conclude il weekend calcistico in attesa delle gare di lunedì e martedì sera. Per vedere Parma-Juventus in diretta TV e streaming bisogna essere clienti DAZN. Gli abbonati possono vederla o via Smart TV oppure tramite app o ancora attraverso il portale dazn.it.