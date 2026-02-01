Serie A
Parma-Juventus 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: raddoppio di McKennie

La diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

1 Febbraio 2026 19:45
Ultimo agg. 21:31
La diretta live della partita Parma-Juventus per la 23sima giornata di Serie A. Spalletti vola sulle ali dell'entusiasmo in campionato dopo il roboante 3-0 al Napoli, ma al Tardini sarà dura contro un Parma sull'orlo del precipizio della zona salvezza. Juve in vantaggio con Bremer, raddoppio di McKennie, tutto nel primo tempo. Diretta TV  e in streaming su DAZN

21:31

Di Gregorio para su Oristanio e mantiene il doppio vantaggio

In chiusura di primo tempo, Locatelli sbaglia il rinvio e dà al Parma la chance di accorciare lo svantaggio, ma Di Gregorio è prontissimo a deviare in angolo su Oristanio.

A cura di Paolo Fiorenza
21:26

Raddoppio di McKennie al 37': girata in area su cross di Kalulu

La Juventus raddoppia a Parma al 37′ con McKennie: il centrocampista americano è abile a girare di destro nel cuore dell'area un cross morbido di Kalulu dalla destra.

A cura di Paolo Fiorenza
21:18

McKennie rischia il cartellino rosso: lo juventino è ammonito per un brutto fallo

Al 25′ Weston McKennie rischia tanto, commettendo un brutto fallo su Troilo. Lo statunitense viene sanzionato col giallo, tra le proteste del Parma che chiede il rosso. Cartellino giallo confermato dal check del VAR.

A cura di Paolo Fiorenza
21:03

Juve in vantaggio con Bremer al 15': gol di testa su calcio d'angolo

La Juventus concretizza l'ottimo avvio a Parma, segnando l'1-0 con Bremer di testa su calcio d'angolo battuto da Conceicao.

A cura di Paolo Fiorenza
20:53

Ancora Conceicao vicino al gol: traversa del portoghese

È ancora Conceicao ad andare a un passo dal vantaggio per la Juve al 6′: traversa del portoghese su servizio di McKennie.

A cura di Paolo Fiorenza
20:49

Juve subito pericolosa: grande parata di Corvi su Conceicao

La Juve parte forte a Parma: Conceicao impegna Corvi su assist di Kalulu.

A cura di Paolo Fiorenza
20:45

Parma-Juventus live, inizia la partita

Al Tardini fischio di inizio della sfida tra Parma e Juventus,  valida per la 22a giornata di Serie A

A cura di Alessio Pediglieri
20:30

Juventus, come arriva alla sfida col Parma

Al Tardini si attende una Juventus arrembante e che voglia portarsi via tutti i punti in palio. A Monaco in Champions si è giocato sotto tono, ma anche recuperando importanti energie psicofisiche dopo la vittoria sul Napoli. Non si dovranno perdere ulteriori opportunità per restare incollati alla Zona Champions che con Spalletti è tornata ad essere realtà: ora è quinta a un solo punto dall'Europa che conta.

A cura di Alessio Pediglieri
20:15

Come arriva il Parma alla sfida contro la Juve

Ducali in difficoltà in classifica a soli 5 punti dalla zona rossa, una situazione che è ereditata dagli ultimi risultati non positivi. L'ultima vittoria risale al match del Via del Mare contro il Lecce, poi solo pareggi e sconfitte e la lenta scivolata verso il basso.

A cura di Alessio Pediglieri
20:05

Parma-Juventus, le formazioni ufficiali

Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali di Parma-Juventus, ecco le scelte di Cuesta e Spalletti:

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

A cura di Paolo Fiorenza
20:00

Dove vedere Parma-Juventus di Serie A in TV e streaming

Al Tardini c'è il posticipo serale della 22a giornata di Serie A che conclude il weekend calcistico in attesa delle gare di lunedì e martedì sera. Per vedere Parma-Juventus in diretta TV e streaming bisogna essere clienti DAZN. Gli abbonati possono vederla o via Smart TV oppure tramite app o ancora attraverso il portale dazn.it.

A cura di Alessio Pediglieri
