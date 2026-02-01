Parma-Juventus 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: raddoppio di McKennie

Al Tardini si attende una Juventus arrembante e che voglia portarsi via tutti i punti in palio. A Monaco in Champions si è giocato sotto tono, ma anche recuperando importanti energie psicofisiche dopo la vittoria sul Napoli. Non si dovranno perdere ulteriori opportunità per restare incollati alla Zona Champions che con Spalletti è tornata ad essere realtà: ora è quinta a un solo punto dall'Europa che conta.