Paolini-Gauff, la diretta live della finale degli Internazionali di Roma: Jasmine a caccia del titolo al Foro Italico

Tra 90 minuti Jasmine Paolini e Coco Gauff entreranno in campo per la finale degli Internazionali d'Italia. Sul centrale del Foro Italico si parte alle ore 17. Paolini-Gauff decreterà una nuova vincitrice del WTA di Roma. L'incontro si potrà seguire in diretta in chiaro su Rai 1 e su Supertennis, oltre che su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con RaiPlay e il sito di Supertennis gratis, oltre che per abbonati con Sky Go e NOW.