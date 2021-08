Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: l’Italia si gioca l’oro nell’inseguimento a squadre alle 11, poi Italia-Serbia di volley e pallanuoto

Nella 10 km di fondo ha deluso Rachele Bruni, che cinque anni fa nelle Olimpiadi di Rio 2016, ottenne la medaglia d'argento, ma questa volta si è piazzata al 14° posto. Medaglia d'oro per la brasiliana Cunha, vincitrice al fotofinish sull'olandese Van Rouwendaal, bronzo per Lee, australiana.

Non è stata una gara semplice. Oltre 30 gradi in acqua, caldo anche fuori. 7 giri complessivi molto faticosi. Rachele Bruni parte lenta, come le big, ma poi non riesce a cambiare marcia, non ingrana, perde terreno e chiude malinconicamente al 14° posto. Dopo la gara Rachele Bruni ha detto: "Non so cosa sia successo. Non sono riuscita a seguire le migliori, mi dispiace, non so cosa possa essere successo ma non voglio cercare scuse".