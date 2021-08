Italia demolita dalla Serbia: 3-0 e azzurre eliminate dalle Olimpiadi L’Italia della pallavolo femminile è stata eliminata nei quarti di finale del torneo olimpico dalla Serbia. Un secco 3-0 a favore delle campionesse del mondo che hanno inflitto una sconfitta sonora all’Italia del c.t. Mazzanti, da cui ci si aspetta qualcosa di più. I set sono terminati 25-21, 25-14, 25-21.

A cura di Alessio Morra

L'avventura della pallavolo italiana alle Olimpiadi di Tokyo è finita. Dopo la sconfitta della squadra maschile, battuta nei quarti di finale dall'Argentina al tie-break, è arrivata la netta sconfitta della squadra femminile, che è stata superata per 3 set a 0 dalla Serbia, campione del mondo.

Serbia – Italia 3-0

La Serbia parte meglio, ma l'Italia c'è, break e contro break si alternano, la partita si gioca su un equilibrio sottile che viene spezzato sul più bello, esattamente quando le azzurre conducevano 19-17 nel primo set. La Serbia chiama il time out. La partita gira le campionesse del mondo conquistano otto punti su dieci e con un 25-21 si prendono la prima partita, 1 set a 0. Si può recuperare, ma Egonu e compagne sentono il colpo e anche il secondo set velocemente scivola via. Il vantaggio delle serbe è sempre più cospicuo e alla fine è 25-14. 2 set a 0. La montagna da scalare è un Everest. Ma le ragazze di Mazzanti ci provano, scappano, vengono agganciati, riscappano, ma quando vengono raggiunti non hanno la forza per controbattere e si arrendono sotto i colpi della fenomenale Boskovic. Il terzo parziale si chiude 25-21. Tre set a zero e sogno medaglia svanito.

I ko con Cina e Stati Uniti, poi l'eliminazione ai quarti: l'Olimpiade dell'Italia

Peccato, ma la sconfitta di oggi era nell'aria. Dopo aver iniziato bene le azzurre sono state sconfitte da Cina e Stati Uniti e quelle sconfitte sono costate un posizionamento basso nel girone e l'accoppiamento con la Serbia. Le balcaniche in semifinale affronteranno gli Stati Uniti di coach Kiraly, un mito di questo sport. L'altra semifinale la giocheranno la Corea del Sud, che ha eliminato la Turchia, e la vincente di Brasile-ROC (Russia), che scenderanno in campo più tardi.