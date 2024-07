Olimpiadi Parigi 2024, i risultati e le medaglie dell’Italia in diretta: Ceccon, Errigo e Giuffrida in gara

C'è da cancellare il brutto ricordo giapponese: tre anni fa a Tokyo la scherma italiana aveva vissuto una delle Olimpiadi più nere della sua storia e dopo quarantuno anni non riuscì a conquistare nessuna medaglia d’oro. Adesso a Parigi 2024 la spedizione azzurra si presenta con l’obiettivo non solo di cancellare quella delusione, ma di confermarsi la nazione di riferimento come è successo agli ultimi Mondiali ed Europei. E il fioretto si presenta come sempre come l’arma di punta. Tre atlete ci proveranno: Errigo, Favaretto e Volpi. In pedana alle 9:30, dalle 19:00 saranno di scena le finali, con la speranza che si tingano di azzurro.