Nadal incredulo per il trattamento ricevuto alle Olimpiadi, valuta di non giocare: "È un'assurdità"

A cura di Vito Lamorte

Rafa Nadal ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi 2024 nel doppio con una grande vittoria insieme a Carlos Alcaraz battendo la coppia argentina González-Molteni con un netto 7-6, 6-4. Il tennista spagnolo, però, è incredulo per il trattamento ricevuto dall'organizzazione dei Giochi e valuta di non giocare domenica 28 luglio il suo match di primo turno in singolare: "Davvero gioco alle due? Mi sembra una follia, sono le 10 di sera. Tornerò al villaggio olimpico, vedremo cosa succede e prenderò insieme al team la decisione che riterremo più adeguata per avere più opzioni per ottenere un buon risultato per la Spagna".

Il tennista spagnolo è rimasto sorpreso e ha chiesto conferma al giornalista perché non si aspettava di avere una gara poche ore dopo quella del doppio: "Non so se giocherò domani, devo valutarlo con la mia squadra. A volte meno è meglio".

Rafael Nadal ha commentato così la vittoria di oggi nel doppio con l'Argentina: "È stata una partita difficile, ci siamo divertiti ma a volte abbiamo anche sofferto la partita era di altissimo livello, i rivali erano una coppia molto consolidata, una delle migliori al mondo. Penso che abbiamo giocato bene e nei momenti decisivi abbiamo giocato con la giusta grinta".

Lo spagnolo di Manacor, che ha già vinto due volte l'oro olimpico e punta al tris, avrebbe dovuto giocare la sua prima partita del torneo singolare contro l'ungherese Fucsovics intorno alle 14.00 di domani ma una volta scoperto il suo programma Nadal ai microfoni del ‘Carrusel Deportivo' ha utilizzato parole molto dure per : "Alle 14 gioco? Non capisco il programma, mi sembra scandaloso giocare domani alle due visto che ho finito ora, e sono le dieci di sera. Non lo so, non lo so. Dovrò tornare al villaggio e parlare con la squadra, prenderò la decisione che ritengo più opportuna per avere una possibilità di fare risultato per la Spagna".